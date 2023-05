Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

En abril fueron entregados los recursos a los 124 municipios por parte de la secretaría de Hacienda, del Ramo 28 y Ramo 33, para que claro está, como dice el titular Javier Jiménez, sea invertido de manera honrada, eficiente y planificada por parte de los alcaldes.

Sin embargo, desafortunadamente no todos los ediles hacen lo propio, pues muchos ni siguiere obras han realizado, otros más siguen con el problema de no pagar a tiempo a los proveedores, aunado a que varios de estos funcionarios municipales ni siquiera han entregado la cuenta pública, lo que significa que no han comprobado los recursos ejercidos, pero eso sí, están más ocupados buscando la reelección.

Así como ya hay una ley #3de3, para suspender derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público a agresores sexuales y deudores alimentarios; igual debería hacerse una ley para quienes no hicieron bien su trabajo como presidentes municipales y dejaron la cuenta pública sin comprobar.

Pues en este sexenio no se pueden quejar que el recurso para realizar el desarrollo de sus municipios no se les ha entregado a tiempo o simplemente no se los dan, al contrario, este les ha llegado de manera puntual; sin embargo, ahora sí la dependencia debería tener una lista de los alcaldes que no cumplen con la ley para evitar seguirles dando recursos y buscar otros mecanismos que puedan ayudar al desarrollo de los municipios.

BASE DE DATOS…-

Este fin de semana estuvieron muy activos quienes desean ocupar el puesto de gobernador, como es el caso del secretario de Salud, Pepe Cruz, quien hay que reconocer es el único del gobierno estatal que ha dicho abiertamente que quiere ser candidato.

En ese sentido al ser Chiapas una de las principales entidades del país con el mayor porcentaje de población hablante de alguna lengua materna, el Secretario de Salud y aspirante al Gobierno de Chiapas, Pepe Cruz, esté visitando municipios indígenas para acercar los servicios de salud a la población que más lo necesita y que más ha carecido de ellos.

Al menos en el municipio de Rincón Chamula San Pedro fue recibido con gran emoción porque niños, embarazadas, adultos mayores y población en general recibirán los beneficios del Convoy del Salud, con estudios de rayos X, ultrasonidos, laboratorio, mastografía, en fin, estudios especializados que no siempre tienen a la mano, por lo que el Doctor Pepe Cruz está dando pasos firmes en sus aspiraciones políticas.*

Dicen los enterados que el próximo jueves estaría en tierras chiapanecas el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; mientras el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard tiene contemplado estar en la entidad el 11 de junio y hasta el cierre de esta columna no se sabía fecha alguna de Claudia Sheinbaum para estar en esta parte del país.*

Se espera que en esta sesión del martes los y las legisladoras si lleguen a trabajar y pueda darse el cuórum que permita la aprobación en la entidad de la ley #3de3, la cual se ha venido retrasando porque los diputados no han asistido, o quizá por qué no les conviene que esta iniciativa pase?*