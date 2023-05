Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

Va 3 de 3

Por fin hubo el cuórum necesario para que fuera aprobada la ley 3 de 3 y así evitar que cualquier agresor sexual o deudor alimentario pueda ocupar un empleo o comisión del servicio público, ya no se diga ser candidato, por lo que no dude que muchos o vieron derrumbada sus aspiraciones políticas o salieron corriendo a negociar la deuda con la mamá de sus hijos para lograr seguir adelante.

Y es que aunque ya fue aprobada a nivel nacional, los legisladores de Chiapas hicieron lo propio en la sesión de este martes, dejando claro así que se condena a las personas por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica; así como violación a la intimidad sexual; violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.

Así, con 36 votos a favor, se aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, con lo que se busca consolidar una vida libre de violencia, pues habrá cero tolerancia a quienes agredan a las mujeres.

Esta reforma emanada de la ciudadanía viene a revolucionar al mundo político, porque como decíamos, evitará que quien no es buen padre, no podrá ser “buen” funcionario o político, porque le apuesto que se sabe el nombre de más de un funcionario, trabajar o político que no le ha pasado ni el saludo a los hijos que dejó al separarse de la mamá de estos.

Con esto se hace justicia a las mujeres, aunque falta mucho por hacer, ya que todavía está pendiente el tema de las mujeres violentaras por parejas que abusan de su puesto público para hacer que la ley esté a su favor, entre otras, pero se está avanzando.

Y el siguiente paso será la lista de quienes aún con la ley siguen debiendo pensión alimenticia sobre todo, habrá que estar muy pendientes entre los que quieren ser aspirantes a un puesto de elección popular en las próximas elecciones.

BASE DE DATOS…-

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) rindió homenaje a quien fue la primera diputada chiapaneca, Florinda Lazos León, al poner su nombre a su Biblioteca Electoral, el cual será un espacio cultural y de conocimiento especializado en temas electorales y de feminismo.*

El secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Torres, continúa constatando el avance de las obras no solo en esta ciudad capital, sino en todos los municipios, para poder entregar en tiempo y forma antes de que concluya el sexenio.*