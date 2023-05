Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

**¿Y los partidos de oposición?

Los partidos de oposición en Chiapas están desaparecidos, es decir, el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y por ende los locales como Podemos Mover a Chiapas, Redes Progresistas, Popular Chiapaneco, Fuerza México Chiapas, Nueva Alianza, Encuentro Solidario y Chiapas Unido, simplemente no están en el panorama, salvo la ridiculez que hace uno que otro dirigente en redes sociales.

Lo más triste para sus militantes es que a pesar de que falta cada vez menos días para que inicie de lleno el proceso electoral para el 2024, ni se encogen, ni se estiran, quizá porque ya están resignados, o lo que es peor, están esperando a los inconformes, a los que no tengan cabida en Morena o el PVEM, porque el PT júrelo que irá en alianza con Morena o no sobrevive.

Los dirigentes estatales están más preocupados, en qué hace el líder nacional que en empezar a buscar un aspirante a la gobernatura de Chiapas, pues será solo para no ir en blanco en la boleta, porque queda claro, que el ganador o ganadora no saldrá de estas filas.

Es lamentable ver como los llamados partidos fuertes en otra época, ahora no hacen absolutamente nada, como un PRI que antes tenía la mayoría en el Congreso del Estado y ahora solo cuenta con una diputación y hasta eso plurinominal, porque para colmo muchas legisladoras han cambiado de partido y dejado las filas de los ahora institutos de oposición.

Como sucedía en los mejores tiempos del PRI, ahora en Morena le sobran candidatos que esperan poder abanderar el partido en las elecciones del 2024 porque se creen ya ganadores, y el PVEM que también tiene lo suyo, que al final está a expensas de las decisiones a nivel nacional, es decir si va o no en alianza con Movimiento de Regeneración Nacional o lo hace en el último minuto como sucedió en Coahuila.

Lo que si queda claro que en las elecciones del próximo domingo, los partidos de oposición podrían tener una bocanada de aire fresco, pues al menos se sabe desde ahorita que en el estado del norte del país hay un alto, pero muy alto porcentaje que gane el PRI, claro está, aunque en alianza, pues el candidato de Morena desde el principio tuvo problemas al ser electo y nada más no levanta.

Mientras en el Estado de México, la candidata de oposición, Alejandra del Moral, quien contra viento y marea logró posicionarse sobre una Delfina Gómez, de Morena, que cuenta con todo el apoyo del sistema, si logra el triunfo, el tricolor verá una posibilidad mínima, pero posibilidad se seguir en la jugada y no desaparecer definitivamente del tablero del ajedrez político, pero si pierde su posibilidad de lograr algo en el resto del país se reducen a casi nada.

Y es que en Chiapas al menos no se ayudan, no tienen candidato fuerte, aunque ha aparecido Roberto Albores Gleason, dicen los enterados que estará en la boleta electoral, pero definitivamente no por el PRI y en ese partido no se vislumbra ni por equivocación a nadie que pueda dar medianamente competencia a un Eduardo Ramírez, un Zoé Robledo, quizá Sasil de León, pues si fuera candidata en el tricolor las cosas se emporan, porque no hay nadie en el panorama que figure para poder serlo.

Es lamentable que los partidos de oposición no hayan entendido su papel y se hayan vuelto en muchos casos más oficiales y obedientes que los de Morena, que no se prepararon para tener un buen candidato que hiciera competencia, al final tenían 5 años para lograrlo y lo desperdiciaron.

BASE DE DATOS…-

El secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, se reunió con productores de diversos sectores, para afirmarles que se dan capacitaciones constantes a as autoridades y funcionarios municipales para contribuir activamente al desarrollo de sus pueblos.***

El diputado Yamil Melgar, ha visitado constantemente el Distrito XIX, de los pocos que ha regresado para estar cerca de la gente y realiza constantemente trabajo de gestión y atención parlamentaria, para conocer de primera mano las necesidades de la gente.***