Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

Los Partidos

Todo parece indicar que los partidos de oposición, sobre todo a nivel estatal, han visto una pequeña luz con los aspirantes a nivel nacional que buscan ser candidatos del Frente Amplio por México, que conforman el PRI, PAN, PRD y empiezan a asomar la cabeza para recordar a los electorales que aún siguen aquí.

Como es de todos conocidos, la inclusión de Xóchitl Gálvez ha cambiado el panorama político, pues de ser una mujer que se visualizaba como posible jefa de Gobierno, ahora se habla de la posibilidad de competir con la «corcholata» ganadora de Morena.

Y eso está dando de qué hablar de los partidos que integran este frente, al grado que en Chiapas ya se reunieron los líderes de estos tres institutos con la esperanza de lograr en primera sacar candidato o candidata de unidad y luego hacer un papel digno en las próximas elecciones, pues salvo que algún aspirante ahora de Morena se fuera con ellos, se ve por el momento difícil un triunfo de estos en la entidad.

Partidos de oposición que se olvidaron de serlo, que se enfrascaron al menos sus dirigentes a velar por sus cuestione personales, y al cuarto para la hora intentan remontar todo el camino recorrido de los aspirantes de Morena, pues el que menos tiene de “campaña” lleva seis meses como el caso de Sasil de León, contra ni un día de quien salga por el FAM.

Es lamentable que estos partidos nunca han sabido ser oposición, que como antes, se olvidan de su militancia a la cual desempolvan para proceso electoral, pero ahora la diferencia es que ya no están en el poder, ya no cuentan con los programas de gobierno, con el apoyo del sistema, ahora están por sus cuentas y como se la viven el poco tiempo que les queda de ver sus asuntos personales enfrascados en pleitos internos, la situación se complica.

Ahora saldrán corriendo a ver quién podría servir como candidato o candidata para el próximo proceso electoral, pues al paso que van, se ven desaparecidos del mapa electoral, si ya en las elecciones pasadas se vieron complicados al grado de que el PRD no alcanzó el registro con el número de votos necesarios, aunque siguen cobrando prerrogativas por cuestiones legales interpuestas por Movimiento Ciudadano.

Lo que, sí es claro que estos partidos están pobres en militancia, en aspirantes, y en todo lo demás, y Rubén Zuart, del PRI; Carlos Palomeque, del PAN, y José Antonio Vázquez Hernández, del PRD, buscarán su supervivencia, más personal que de partido, con todo y que saben que quizá alguno de ellos no logre pasar el “examen” de la militancia con los votos para seguir siendo considerado eso: partido.

BASE DE DATOS…-

Las encuestadoras están en su apogeo, haciendo su agosto en estos meses y los resultados están de no creerse, porque ya lo dijo Adán Augusto López Hernández, “sirve para mantener la sonrisa de quien las paga”, los resultados son poco creíbles, pero hay uno que no está tan alejado de la realidad, y esta pregunta: si hoy fuera la elección a gobernador ¿por cuál partido votarías? El resultado fue que el 59 por ciento por Morena-PT-PVEM; el 17 por ciento por el PR-PAN-PRD y el 5 por ciento por Movimiento Ciudadano.

No dude que seguirán apareciendo nombres bastante mejor posesionados que los reales, allá usted si les cree. Recuerde que la verdadera será el próximo año y ya con candidatos definidos por cada partido.*