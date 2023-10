Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

Mantienen la esperanza

En la espera de que salga la famosa segunda lista de quienes estarán en la encuesta para buscar la Coordinación del Comité de Defensa de la 4T, luego de que los consejeros estatales dieron a conocer cuatro nombre, nuevamente el ambiente se enrarece, porque todos los que no fueron mencionados sienten que estarán en esta.

Así el senador Eduardo Ramírez, afirma que estará su nombre en esta segunda lista; el qué pareciera que tiene confianza pero no está seguro es el alcalde de Tuxtla, Carlos Morales, porque solo pidió permiso por 15 días a partir del 9 de este mes, luego de que en la elección estatal solo consiguiera 25 votos de los consejeros, mientras su hermano Placido, titular del Tribunal Burocrático también pidió licencia.

Además no hay que olvidar a quienes emanen del PVEM y de PT, como Jorge Luis Llaven Abarca, Luis Armando Melgar y Roberto Albores, pues al final quienes queden en ella y no sean ganadores tienen seguro otro puesto.

Y mientras algunos aún esperan ver su nombre en la famosa lista, otros empiezan a realizar sus pre pre pre campaña dirigida a los militantes de Morena, como el ahora exsuperdelegado, José Antonio Aguilar Castillejos, quien quedó bastante minado luego de que circulara un video donde está recibiendo un sobre al parecer lleno de dinero y de ya no contar con el apoyo de los programas sociales.

El resto de los nombrados llevan su vida normal, es decir el secretario de salud, Pepe Cruz, aprovecha para seguir haciendo eventos en los municipios propios de su dependencia, pero que no dejan de ser con miras a lograr la coordinación, al igual que la alcaldesa de Tapachula, Rosy Urbina.

La senadora Sasil de León el fin de semana realizó su informe de actividades legislativas y donde estuvo acompañada en primera fila de la gente que estuvo trabajando con el director del IMSS, Zoé Robledo, cuando aspiraba a ser el coordinador, pareciera con eso que ya no apoyan al alcalde de Tuxtla, quien se había quedado aparentemente con la estructura del funcionario federal.

Así que la moneda está en el aire, aunque muchos han publicado ya varias listas de quienes consideran podrían estar en la encuesta, en tanto las negociaciones están a todo lo que dan a nivel nacional porque los grupos cada vez están as divididos, están muy lejos de la unidad que esperaban y si las cosas no se hacen bien en Chiapas podría sucede lo mismo.

BASE DE DATOS…-

Bastante minada quedó Barbara Mañón, secretaría de comunicación, difusión y propaganda de Morena, luego de reclamar, cuando Carlos Morales no quedó en la lista seleccionada, pues se le olvidó que cargo tiene dentro de ese partido, es decir es vocera de Movimiento Regeneración Nacional en Chiapas, no del alcalde de Tuxtla, violentando así los estatutos de ese instituto político que afirma: “si se observa alguna irregularidad en una sesión electiva deberá documentar y presentar la queja ante los órganos interno y no descalificar al partido o a los compañeros que fue o que hizo”, pero además en ese caso si el sentido de su voto cambiaría el resultado entre el segundo y tercer otra cosa hubiera sido.

Definitivamente debería llevar un curso urgente de normas electorales, pero sobre todo debe leer el estatuto y los reglamentos del consejo y de sus órganos porque de plano que reprueba al ostentar un cargo como el de prensa, seguramente el CEN tomará cartas en el asunto.*