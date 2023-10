Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

Ahora «corcholatas» municipales

Todas las corcholatas estatales se reunieron este lunes con la coordinadora del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, donde les dejaron claro que no hay favoritos y será el 30 de este mes cuando se conocerá el nombre de quien gane la coordinación en cada entidad.

En tanto al menos en Chiapas quienes no aparecieron están más que dolidos, y desde ahí se visualiza como es de esperar la inconformidad entre estos; y para que eso no pase entre los que salieron en la lista, la dirigencia nacional les hizo refrendar el “acuerdo de unidad”.

Pero no bien salió la lista de los estatales que buscan la gobernatura de Chiapas, en la capital del Estado, como en otros municipios, ya se puede ver quienes desean ser elegidos como aspirantes a la alcaldía.

En Tuxtla ya hay varios y hasta el momento no se vislumbra la de ninguna mujer que busque al menos por Morena la presidencia municipal, los pendones localizados dicen entre otros, que #SalvaTuxtla (Salvatore Constanzo), #UnAngelParaTuxtla (Ángel Torres), así como el Diputado local, Felipe Granda, también el dirigente estatal de Chiapas Unido (Conrado Cifuentes), hace lo propio, en espera de que ganen la posibilidad de ser el coordinador del comité municipal de la defensa de la 4T.

Mientras, las criticas están para quien ha realizado un dispendio de publicidad con miras a un puesto de elección popular como es el caso del secretario de salud, Pepe Cruz; y es que el proceso electoral está más que adelantado.

Atrás quedaron las fechas, los propuestas y sobre todo la supervisión del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), pues o no les hacen caso o simplemente están dejando ser, dejando pasar.

Lo que si es un hecho es que medio mundo anda desatado y claro, buscando un lugar en Morena, sabedores que es sinónimo de ganar la elección, por el posicionamiento que tiene el partido político en la entidad, es decir lo que pasaba con el PRI en sus mejores tiempos.

Mientras los partidos de oposiciones, llámese PRI-PAN-PRD aún no vislumbran quién puede ser la o el aspirante a candidato para buscar la gobernatura de Chiapas.

Al parecer va a ser más fácil sacar sus aspirantes a la diputación local, federal y senador, que a gobernador y alcaldías, porque en muchas ocasiones solo saldrán a perder, por la fuerza que tiene Morena en la entidad.

BASE DE DATOS…-

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Yamil Melgar, dejó claro que actualmente el manejo presupuestal se ha hecho con sensibilidad social y con responsabilidad pública; al lograrse además la puntualidad de los planes y programas que realiza el gobernador, Rutilio Escandón.*

Y hablando del mandatario estatal, dio a conocer que en Altamirano se logró la liberación de las 60 personas retenidas y se levantaron los bloqueos en las entradas del municipio; en tanto en Juárez las autoridades realizan las acciones correspondientes para que el hecho delictivo donde murió una persona, no quede impune.