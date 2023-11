Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

Ya basta

Nuevamente los normalistas han estado haciendo de las suyas, bloqueando, robando camiones de empresas, aventando bombas molotov, usando pólvora, entre otras cosas y exigiendo hasta lo que no tiene razón de ser, con todo y que son los más beneficiados, pues no hay que olvidar que les dan dinero hasta para la fiesta de graduación.

Todo parece indicar que cada vez están más agresivos e incluso este martes intentaron agredir a compañeros de los medios de comunicación, claro está ellos siempre embozados, con el rostro tapado, porque no tienen el valor de dar la cara.

Incluso la policía antimotines ha tenido que intervenir ante el grado de agresión que han demostrado los normalistas de la Rural Mactumactzá principalmente, y todo porque se les cuestiona su proceder, ya que ellos se sienten intocables.

Ojalá y las autoridades del ramo empezara a pensar en serio la posibilidad de desaparecer esta escuela que ha olvidado por completo sus objetivos y desde hace rato se ha convertir en una escuela de cualquier cosa, menos de gente con vocación para enseñar a las nuevas generaciones.

Pero eso sí, nunca falta la petición de exigir se les de plaza saliendo de la “carrera”, aunque casi no tengan clases, pues para nadie es un secreto que ellos son quienes mandan en las instalaciones de las normales y reprobarlos, es impensable, va de por medio la integridad del maestro.

Y si esta escuela ya no cumple, lo que debería seguir es desaparecerla y quizá pensar en otro esquema que ayude a los hijos de las personas que necesitan estudiar y contar con apoyo del gobierno, porque aunque parezca disco rallado, hay más de un estudiante cursando una carrera y cuyo origen es ser hijo de un campesino, de un ejidatario, que aprovecha la oportunidad de una beca o de trabajar y estudiar y con mucho mejores calificaciones que quienes están en la Normal. Es decir, gente que si debería merecer obtener una plaza saliendo de su carrera, pero que los moralistas han impedido siempre con argumentos tontos por decir lo menos.

Ojalá de una vez se le haga rendir cuentas a los alumnos que cruzan la raya de la delincuencia y roban camiones, productos, que eso nada tiene que ver con sus protestas estudiantiles.

BASE DE DATOS….-

Casi de inmediato se está haciendo la operación cicatriz entre el coordinador de los Comités de la Defensa de la 4T, Eduardo Ramírez y los demás aspirante, quienes se reunieron en Tapachula y donde dejó claro el senador que en su gobierno no permitirá las burlas, los gritos, las falta de respeto.

Y como era de esperar medio mundo se le fue a cuadrar de diputados, funcionarios y por supuesto gente de la dirigencia del partido Morena, muchos de los cuales juraban que no llegaría Ramírez a ser el precandidato.*

Y quien hasta el momento no ha salido a la luz pública es la senadora Sasil de León, quien no se duda lo hará en breve, aún tiene la propuesta de seguir como senadora un sexenio más, habrá que esperar cual será su decisión.*

Sigue la guerra por quienes creen merecen ser aspirantes a una presidencia municipal, o una diputación local o federal, y vaya que habrá tela de donde cortar.*