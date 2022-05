Jazz, género musical infravalorado: la improvisación como forma de arte

Debido a los tabúes, el jazz tiene como 60 años de rezago, apenas en 2018 fue tomado más en serio en México

Lucero Natarén / Aquínoticias

El jazz llegó a México hace más de un siglo, según indican diarios de la época, sin embargo, en el país se ha demorado mucho en profesionalizarse, al menos en las academias. Existen seis décadas de retraso para ser exactos, explica el profesor Rosino Serrano, de la Facultad de Música (FaM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“La razón de tal retraso puede achacársele a prejuicios recurrentes, los cuales, de tan viejos, aparecen en textos de hace 101 años, como puede leerse en una nota del periódico El Universal del 20 de noviembre de 1921 que lleva por título “La invasión del jazz”, y en la que el compositor Miguel Lerdo de Tejada –no confundir con el político juarista– denunciaba: “Esa infame música es ahora la emperatriz en todas partes. Es una locura de desonido (sic), de desafinaciones. El éxito del jazz consiste en tocar mal”.

A más de un siglo de aquellas declaraciones todavía existen quienes repiten tales argumentos para evitar la entrada del jazz a las academias de México; a fin de enmendar tal escenario, en 2018 Rosino Serrano logró que en la FaM se impartiera la asignatura Armonía del Jazz, la primera materia vinculada a este género en la historia de la Universidad Nacional.

Al igual que en la FaM, la Escuela Superior de Música y las universidades Veracruzana y de Ciencias y Artes de Chiapas ya se imparten licenciaturas de jazz con reconocimiento oficial.

Para Rosino Serrano no hay duda de que prepararse en este género ofrece una serie de habilidades musicales que no brinda una formación académica tradicional. “Abre ventanas profesionales en diversos ámbitos, como puede ser la música aplicada al cine, televisión, artes escénicas o a la producción discográfica. Además, con frecuencia los músicos de conservatorio no saben tocar de oído y mucho menos pueden improvisar”.

Esto último es precisamente lo que define al jazz, pues, de acuerdo al historiador de música Ashley Kahn, “si existe una palabra que exprese exactamente la característica que define todos sus estilos, ésa es improvisación: su espíritu es la invención espontánea”.