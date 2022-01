“Jerga-nario” para entender a la chaviza

Este es un pequeño diccionario de jerga juvenil para que estés actualizado y sepas cómo comunicarte en redes sociales y otros entornos virtuales

Lucero Natarén / Aquínoticias

Como en cada época, la juventud busca apartarse de los protocolos establecidos, incluso de la lingüística, por lo que crean nuevas formas de expresarse en sus grupos exclusivos, es decir, jerga, sin embargo, para las personas adultas ese nuevo vocabulario puede parecer un tanto confuso, por lo que te presentamos un pequeño recopilatorio y el significado de las palabras que utiliza la “chaviza” hoy en día.

A continuación, te dejamos un jerga-nario para entender a la juventud y puedas comunicarte en internet:

+1: Me gusta.

ABC: Ando bien cachondo(a).

BAE: Del anglosajón Before anyone else (Antes que nadie). Esta expresión denota que se realizó un comentario o acción en primicia.

Dddd: Es una expresión con la que se acompaña un comentario irónico o sarcástico.

Dv: Devuelvo. Esta frase es aplicable para avisar que se devolverá algún archivo, documento o elemento virtual a otra persona.

GPI: Gracias por invitar, es aplicado sea de una forma sarcástica o como reproche por no haber recibido una invitación a participar en cierta actividad.

MD o DM: Mensaje directo o lo que también sería un mensaje personal.

NPI: Ni P*nche Idea.

OOTD: Outfit of the day (vestimenta que llevas puesta en el día).

PLS: Please (Por favor).

POV: del inglés Point of view (punto de vista desde primera persona). Popularmente usada en “memes” o imágenes graciosas, en las que se presenta una situación vista desde los ojos del espectador.

TBT: Throwback Thursday (Volver al jueves pasado), aplicable para un recuerdo.

TC: Te comento.

TMI: Too Much Information, se usa para denotar incomodidad porque te están contando demasiado sobre un tema.

TP: Te publico.

VPG: Vamos por una (ca)guamas.

WA: Te escribo por WhatsApp.

Estas ya te las sabes

LMAO: Morir de risa.

F: es para demostrar respeto o tristeza.

X2,X3…X..: Es para expresar que opinan lo mismo que otra persona que haya opinado antes que tú.

NTC: No te creas.

-¿Y tú cuales más utilizas?-