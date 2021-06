Jóvenes, la esperanza de Tuxtla: Willy Ochoa al cierre de campaña

El candidato de la coalición «Vamos por Tuxtla» se presentó ante jóvenes en el foro «Más emprendimiento, menos pretextos»

Aquínoticias Staff

Reunido con más de mil jóvenes tuxtlecos en el foro “Más Emprendimiento, Menos Pretextos”, Willy Ochoa, candidato por la alianza “Va Por Tuxtla” a la presidencia municipal cerró su campaña, en este foro participaron Marcus Dantus, Frank Moreno y Zaira Zepeda, empresarios y emprendedores reconocidos en todo el país inspiraron y motivaron a la juventud tuxtleca.

El candidato a la alcaldía de la capital dijo que “hacer realidad un sueño, una idea, es la cosa más difícil del mundo, porque para lograrlo enfrentamos obstáculos inimaginables, obstáculos que pueden tirar a la basura lo que pudo cambiar nuestra vida, la mente es el espíritu indomable que lo puede todo y lo mueve todo, nada tiene mayor poder transformador que la determinación de una persona por llevar a cabo un proyecto”.

Frank Moreno, director general de la agencia de publicidad, “Éndor”, destacó el talento que existe en la juventud chiapaneca, reconoció también, la importancia de incentivar a los jóvenes para que emprendan desde muy pequeños.

Por su parte, Zaira Zepeda, emprendedora y empresaria en el ramo inmobiliario, motivó a los espectadores y comentó, “yo visualizo un futuro mejor para ustedes, aquí veo jóvenes que se esfuerzan, que sueñan, pero, sobre todo, que creen en el potencial que cada uno de ustedes tienen, lo que nos hace falta es el impulso que todos necesitamos a la hora de emprender un negocio, pero no se preocupen, a Willy le encanta impulsar los sueños de los jóvenes” apuntó la esposa de Willy Ochoa.

Marcus Dantus, fundador y CEO de Startup México y Tiburon en el programa Shark Tank, agradeció la invitación a Tuxtla Gutiérrez y celebró que haya personas preocupadas por impulsar el emprendimiento en jóvenes, aseguró también que, “los países que son ricos en el mundo, son porque fomentan el emprendimiento, la innovación y la competitividad, y eso es algo muy importante aprender, ¿qué país queremos ser, qué estado queremos ser, qué ciudad queremos ser?”.

Pidió a los jóvenes tuxtlecos emprender, “hay muchos proyectos, cualquier cosa que le molesta a la gente, cualquier cosa con la que esté inconforme es una oportunidad, el solucionar este tipo de problemas es precisamente cómo un emprendedor debe empezar”, aseguró Marcus.

“Solo luchando podemos salir adelante, nuestras ideas no cambiaran al mundo si no las impulsamos nosotros mismos y verlos en este foro, me da esperanzas, me da ilusión y me dice que eventualmente, Tuxtla tendrá mejores días”, apuntó, Willy Ochoa.