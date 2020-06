Jóvenes no se sienten preparados para exámenes de admisión

Al menos en las secundarias Adolfo López Mateos y Joaquín Miguel Gutiérrez, no se les anunció la alternativa que la Secretaría de Educación había planteado respecto a llevar clases intensivas durante un mes para alumnos que pasarían de nivel académico

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La pandemia causada por el COVID-19, ha ocasionado que la mayor parte de las actividades en todos los ámbitos cambien, se pospongan o modifiquen la manera en la que operan, sin embargo, no todo se ha podido adaptar para el beneficio de la población.

Jóvenes que presentarán examen de admisión para ingresar a la preparatoria temen no tener conocimientos suficientes para aprobar el examen. Aseguran que después de tres meses de confinamiento obligatorio, los docentes únicamente asignan tareas en línea pero no explican a detalle los temas.

“Lo que hacemos es buscar la información en internet, a veces mis papás me ayudan, pero creo que no es lo mismo, además de que no nos han preparado como tal para la prueba, nos han dado clases generales” dijo uno de los estudiantes.

Al menos en las secundarias Adolfo López Mateos y Joaquín Miguel Gutiérrez, no se les anunció la alternativa que la Secretaría de Educación había planteado respecto a llevar clases intensivas durante un mes para alumnos que pasarían de nivel académico.

Cielo Corzo, pedagoga chiapaneca, recomienda a los padres y madres de familia involucrarse en el tema, pagar cursos online para que los jóvenes puedan repasar sus conocimientos, o buscar guías que algunas escuelas ofrecen de manera gratuita, una de ellas es la que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Guías de estudio para Bachillerato: https://www.cch-sur.unam.mx/guias.php