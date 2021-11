Jóvenes talentos de Chiapas reciben galardón

Durante el Premio Estatal de la Juventud Chiapas 2021, el gobernador refrendó su voluntad de ir junto a las juventudes chiapanecas para derrotar las desigualdades y ampliar oportunidades

Aquínoticias Staff

Al entregar el Premio Estatal de la Juventud Chiapas 2021, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas aseguró que el trabajo a favor de las y los jóvenes de Chiapas se fortalecerá aún más porque es necesario contar con su energía, talento e inteligencia, y apoyarles en lo que anhelan en beneficio de su estado y su país.

“Eso debemos de tener como ingrediente todas y todos para sacar adelante lo que nos propongamos; es muy optimista lo que ustedes hacen: soñar, porque solamente así podemos lograr grandes realidades en beneficio de todas y todos, así que sigamos soñando para construir un mejor Chiapas y México”, expresó al felicitar a quienes obtuvieron esta distinción por su conducta y dedicación en trabajos o estudios en pro de la comunidad.

En un diálogo ameno con la juventud chiapaneca, el mandatario resaltó las acciones que se impulsan para un mayor bienestar de la población, al tiempo de subrayar la importancia de mantener la cohesión con el objetivo de sacar adelante las necesidades más apremiantes de la entidad, con respeto a la diversidad de pensamiento e ideologías, pero sin quitar el dedo del renglón en esta suma de esfuerzos.

“Las revoluciones en el discurso no nos llevan a nada, necesitamos una verdadera revolución que sacuda las conciencias de todo el pueblo, y eso es la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Jóvenes, no están solos, tienen un gobierno que vivió las impotencias que sufre un pueblo cuando no tiene acceso a la democracia. Vamos juntos para derrotar las desigualdades y ampliar las oportunidades”, apuntó.

Por su parte, el director general del Instituto Mexicano de la Juventud, Guillermo Santiago Rodríguez, puntualizó que la Federación destina más de 420 mil millones de pesos para beneficiar directamente a más de 12 millones de jóvenes, lo que demuestra la visión del Estado mexicano a favor de la inclusión, atención a sus necesidades y el reconocimiento de las juventudes como sujetos de derechos. “Se cambió la visión clasista por una de oportunidades y de agentes de cambio del país”.

A su vez, la ganadora de este premio en la distinción Aportación a la Cultura Política y la Democracia, María Guadalupe Ruiz Coutiño, reconoció al gobernador por considerar a la juventud como pilar fundamental en la consolidación del desarrollo económico; no obstante, hizo hincapié en la importancia de mantener ese esfuerzo coordinado, diálogos francos, directos y abiertos con la sociedad civil y los movimientos sociales, para avanzar en la progresividad de los derechos de todas las personas.

“Quiero ser una voz que resuelva y se teje fuerte en el grito de las juventudes resilientes de este Chiapas que sufre, se levanta y que cosecha un mundo sin violencia. Las juventudes estamos dispuestas a construir un nuevo futuro y forjar generaciones que luchen y construyan, desde su realidad cotidiana, un estado igualitario y justo para todas y todos, sin discriminación”, enfatizó.

La directora general del Instituto de la Juventud de Chiapas, Getsemaní Moreno Sánchez, externó el compromiso de la presente administración con las juventudes y agregó que este premio va dirigido a las y los jóvenes que investigan, indagan y se vuelven líderes. “Por medio de su innovación y desarrollo cambian realidades y dicen al mundo que todas y todos caben en un mismo lugar, siendo capaces de contribuir, con su fuerza y voluntad, al progreso de sus pueblos”.

Luego de reconocer a las galardonadas y galardonados que destacaron por su trayectoria, talento y dedicación, la representante del Comité de Dictaminación y Evaluación del Premio Estatal de la Juventud, Carmen Guadalupe Marín Levario, acotó que esta distinción es un desafío que exige trabajar de manera colaborativa e interinstitucional, al tiempo que representa una iniciativa para enaltecer la labor creativa, pensante y propositiva de la juventud.

Además de María Guadalupe Ruíz Coutiño, el Premio Estatal de la Juventud 2021 fue recibido por: Mayrim de Jesús Cruz Gallegos y Liliana Pacheco Flores, distinguidas en la categoría de Compromiso Social y Derechos Humanos; Susana Mercedes Jiménez Pérez en Fortalecimiento a la Cultura Indígena; en Protección al Medio Ambiente al equipo Héroes del Triunfo; en Actividades Productivas a Andrea Córdova Herrera.

Asimismo, en Discapacidad e Inclusión Social, Juan Defería Cruz y Eder Joseph Liévano Castro; en Expresiones Artísticas y Artes Populares a Luis Gustavo López López y Daniel Castillo Valencia; en Desarrollo e Innovación Tecnológica a José Alberto Domínguez López; Actividades Académicas y Científicas, Julián Humberto Castañón Gordillo y Blanca Edith Villanueva Galindo.

Estuvieron presentes: el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, María de los Ángeles Trejo Huerta; el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Aarón Yamil Melgar Bravo; el diputado Cuauhtémoc Manuel Hernández Gómez, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso del Estado, entre otras legisladoras y legisladores, funcionarias y funcionarios federales y estatales.