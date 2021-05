La alfarería en Ocozocoautla, en la desmemoria social

Un arte y un legado que aún persiste en el hogar de la tierra colorada

Sergio Morales / Aquínoticias

De tierra colorada, montañas sagradas, ríos, entre áreas naturales se encuentra el pueblo de Ocuilapa de Juárez, con aproximadamente 4,000 habitantes es conocido por su legado, la alfarería. Principalmente son mujeres que se dedican a esta actividad, existen pocos hombres que también lo hacen, diversas figuras a instrumentos del hogar, la alfarería es su orgullo.

La señora Natividad Galdámez Gómez lleva 42 años siendo alfarera, “todo lo que nos encargan lo hacemos, somos siete mujeres que trabajamos, mis hijas, yernos, y esposo”. En entrevista con diversas señoras resaltan diversas ideas, sentimientos, sin embargo, coinciden que es un trabajo que se realiza con amor. En el taller de doña Natividad indica que las cosas son en su mayoría por encargo, la mayoría de los clientes llegan de San Cristóbal, Cintalapa y Tuxtla Gutiérrez.

El barro para el bien del corazón

Doña Marina Gómez López con 73 años menciona que le gusta su oficio, dentro de las obras que realiza son; maceteras, cochiniteras, tinajas, ollas, casuelas, maceteras chinas, vasos, servidores, platos. Las piezas grandes son de un metro, en un día hace hasta cinco piezas, “el covid no me llevó, me siento muy feliz, me gusta lo que hago y convivir con la gente, compartiendo con ellos” afirma.

Alrededor de ocho horas diarias es lo que trabaja doña Marina, “me ha gustado compartir lo que sé, ya capacité sobre alfarería a dos jóvenes y están muy agradecidos conmigo,”. Después de la pandemia la mayoría le fue muy difícil vender sus piezas, ahora paulatinamente han recuperado fuerza.

La actividad ejercida por hombres es casi inexistente, Don Martín Boliverio Pérez con 44 años es un alfarero que aprendió por sus abuelos y padres, “es un trabajo muy honesto, limpio, muy creativo, además que nos ha sacado adelante”.

Es de los pocos artesanos que pinta las figuras, el final es muy llamativo, crea otro estilo menciona.

El color es vital para don Boliverio, “ la pintura tiene que ver con el estado de ánimo, tienes que estar muy relajado para poder pintar, depende de la pieza es el avance diario de la misma”.

Necesitamos apoyos y difusión

Como propuesta para los candidatos, don Boli menciona que se necesita mucha difusión local, porque las administraciones tienen la solvencia económica para apoyar. La mayoría de los entrevistados coinciden que la actividad no se apoya y difunde por el municipio, no han tenido apoyo real, afirman.

“Debemos difundir más a jóvenes y niños, cada niño tiene mucha creatividad, tenemos un mundo de material que falta apoyar”, al ritmo del torno ( herramienta para crear figuras) don Boli enfatiza que Coita esta muy olvidado en este sector.

Para más información se encuentran la mayoría en el centro de Ocuilapa, a dos calles del poniente del parque central, a los que vienen de Tuxtla (en la caseta de cobro existe un acceso ) o la antigua carretera Malpaso- Apic- pac. Ocuilapa está a 20 minutos de Ocozocoautla, por la antigua carretera a México, a 10 kilómetros.