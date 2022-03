La Casa de las Artes y el Mar, un proyecto que va a todas partes

Hacer de la Casa de Gobierno de Puerto Arista un sitio de cultura y las artes ha permitido que más artistas se sumen a este programa y que las personas se adueñen de este espacio simbólico, donde el arte vive, donde las cosas pasan y en donde tú como ciudadano puedes participar

Lucero Natarén / Aquínoticias

Con el objetivo de seguir convirtiendo espacios gubernamentales como “Casas de Gobierno” en centros culturales que abonen al desarrollo social y cultural de las comunidades, el Consejo Estatal para las Culturales y las Artes (Coneculta) ha puesto en marcha el proyecto Casa de las Artes y el Mar en Puerto Arista, Chiapas.

El proyecto que nace a partir de la política interior de Andrés Manuel López Obrador de destinar las Casas de Gobierno a convertirse en centros culturales ha permitido que en Chiapas haya cuatro nuevos recintos para atender la demanda cultural, en Tuxtla Gutiérrez, con Corazón Borraz, en Tapachula con la Casa de Gobierno a través del Centro Cultural del Soconusco, La Casa Carlos Jurado (Casa Geriátrica en San Cristóbal) y La Casa del Mar (casa de descanso de Puerto Arista).

Es importante aclarar que estos recintos que originalmente dependían de Gobernación pasan al comodato de la Secretaría de Cultura, “la cual tiene un recurso súper limitado, sumado a ello tiene que ofrecer espacios culturales extras donde no se tenían pensadas, y principalmente espacios que no estaban habilitados para ser centros culturales”.

Con todo esto, la Casa de las Artes y el Mar es uno de estos cuatro proyectos de Chiapas en donde se plantea que la ciudadanía se apropie de estos espacios. Mientras se rehabilita la Casa de Gobierno en Puerto Arista, se propuso que esta sea una idea, un espacio donde la gente ya sepa que va a encontrar algo relacionado a las artes o a la cultura, así lo describe en entrevista el director de este recinto, Cristian Iván Jiménez Lázaro.

“La Casa de las Artes y el Mar la encuentras en todos lados, en la playa, en el salón frente al parque, administrado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en la iglesia de la colonia 3 de Mayo, donde vivo, en Cabeza de Toro, ahora en marzo. Seguramente la vas a encontrar de forma itinerante haciendo nuestras actividades con la intención de que la gente ubique al equipo de la Casa del Mar; somos tres personas las que estamos haciendo estas actividades”, señaló Cristian Jiménez.

El también gestor cultural, indica que poco a poco la gente va entendiendo en qué consiste este proyecto. “Aquí en Puerto Arista nunca ha habido una casa de la cultura, abrirlo de un día para otro en esta zona no es tan sencillo de digerir. Mientras, estamos avanzando, nos apropiamos de la idea de que la Casa del Mar es un espacio simbólico, donde el arte vive, donde las cosas pasan y en donde tú como ciudadano puedes participar”.

Por otro lado, en lo que respecta al tiempo activo del proyecto, este inició a finales del año 2021, a la fecha llevan cerca de seis talleres y unos cuatro eventos. “Técnicamente llevamos cuatro meses con actividades, el evento más fuerte fue el 30 de diciembre de 2021, hicimos proyección de cine, talleres de encuadernación, música, grabado, además de que sumamos esfuerzos con el campamento tortuguero Santuario Playa de Puerto Arista, administrado para su manejo y conservación por la Conanp, con la liberación de tortugas marinas.

Cristian comentó que se vienen nuevas actividades, por ejemplo, este martes y jueves, 8 y 10 de marzo, están invitando a voluntarios para la creación de un mural ecológico construido con materiales reciclables, además de un taller de esténcil y otro de literatura y teatro para este mes de marzo.

¿Con que retos te has topado en Puerto Arista?

Si bien, llegar a un lugar nuevo le ha significado grandes retos, Cristian Jiménez comenta que cuando se presentó frente a la comunidad, le indicaron que a ellos les habían dicho que habría un acuario, algo distinto a lo que realmente venía:

“Cuando llegamos la gente nos dijo que les habían vendido la idea que en la casa de gobierno habría un acuario, no sé quién les dijo eso, pero para ellos un acuario es rentable, es un atractivo para la comunidad de bastante nivel, se vuelve un ingreso económico para ellos, sin embargo, al convertirse de un acuario a una casa de la cultura, obviamente las expectativas quedan bastante bajas y nosotros no podemos suplir esa parte. Apostar por la cultura siempre va a hacer un cuchillo de doble filo”.

También se encontró con cosas buenas: “la gente es muy amable, a las y los talleristas les agrada mucho trabajar con la gente de acá porque no tienen pena en trabajar, tú les propones algo y ellos dicen: va, lo hacemos; y te sorprenden. Nunca nos hemos quedado sin alumnos, siempre ha habido personas con las que hemos participado. Desde familias, grupo de niños, gente del catecismo. Siempre ha habido personas interesadas. Creo que lo hemos estado haciendo bien”.

Aunque aún no hay actividades en la “Casa de Gobierno”, pues no está habilitada completamente (por ello se promovieron espacios alternativos), se realizó un mural en el sitio con el artista Julio Torres, quien trabaja con animales fantásticos, “él fue de los primeros que se animó y se acercó a querer trabajar aquí. Nos donó ese mural”.

Incluso, alegre nos cuenta que llegar a un lugar nuevo les ha llevado a unir fuerzas tanto con otras personas como con dependencias:

“Siempre he creído que las ciencias y las artes no somos tan diferentes. Somos los gremios más golpeados y también los que podemos ayudar a cambiar mucho, como en la cuestión del capital social, esta parte de la educación, de la convivencia. Cuando llegamos éramos dos contra el mundo, mi compañero Antonio Ponce y yo, y luego se integró mi compañero Luis Suriano. Tres contra todo, porque no conocíamos a nadie. Aunque ya conocía un poco del trabajo del biólogo Luis Arturo Álvarez de la Conanp, curiosamente por notas que había leído, me pareció interesante su trayectoria y la lucha. Cuando llegamos de las primeras cosas que hicimos fue conocer a los sectores, a los gremios hoteleros, restauranteros, iglesias, pescadores y demás grupos de personas, y entre ellos estaba la Conanp”.

Relata que cuando fueron al campamento de la Conanp tuvieron una charla de temática ambiental y el tema de la tortuga, “nos parece como una de las cosas que no podemos dejar pasar. Así como el turismo es una cuestión relevante en Puerto Arista, también lo es el Santuario. No puedes dejar de lado ninguna de las dos”.

Jiménez Lázaro considera que “es necesario descentralizar la cultura, es algo que he notado estando aquí. Se tiene la idea errónea de que la cultura solo existe en San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez y a veces Comitán. Ya es hora de que esto de las bellas artes y este discurso de la cultura salga de la ciudad, es necesario que vaya a los pueblos. Que el proyecto de las casas de cultura camine otra vez. Chiapas no es solo esas tres ciudades, es súper importante resaltar esto ahora desde mi trinchera en Tonalá”. Invita a toda la gente del gremio artístico a que salga de su círculo, y que se anime a salir a otros lugares y no solo se quede en las mismas ciudades.

Quién es Cristian Iván Jiménez Lázaro

Dejando atrás los medios de comunicación, se dedica a lo que le gusta, la creación audiovisual (videos, fotos) y la gestión cultural, lo cual estudió; laboró en el diario Portavoz, -justo a su salida de este medio, coincidió con este nuevo trabajo-. Para él: “venir a Puerto Arista significó dejar todo lo que hacía en Tuxtla Gutiérrez profesional y personalmente. Incluso, vivir a dos cuadras del mar es realmente una belleza, una experiencia única”. Vino a enfrentarse a todo lo nuevo, el clima, la alimentación nueva. Conocer gente con ideas diferentes. “Me siento satisfecho y con mucha hambre de hacer muchas cosas”.

Es la primera vez que trabaja en Coneculta. Cristian Jiménez revela que trabajar desde la independencia (con teatro, música y foto) durante muchos años hace que no le dé miedo la cuestión de los presupuestos, “la infinita guerra en el sector cultural”.

Si quieres conocer más sobre este proyecto visita: Casa de las Artes y el Mar en Facebook, Instagram: cristian_jilaz y su Facebook: Cristian Jiménez.