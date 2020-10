La cuentacuentos que les lee a los niños y niñas en confinamiento

Cindy Jazmín del Valle es maestra de secundaria en el municipio de Cacahoatán y es promotora de la lectura

Sandra de los Santos / Aquínoticias

Por medio de su página en Facebook “Conexión Lecturalia”, Cindy Jazmín del Valle Canel lee cuentos y poemas a los niños y niñas que están en casa debido a la pandemia.

Cindy es docente del nivel de secundaria en el municipio de Cacahotán. Tiene 14 años de servicio y es una apasionada lectora. Tiene dos hijos adolescentes y un pequeño de 6 años, quien fue su inspiración para iniciar con este proyecto.

En el 2012 inició, junto con otros amigos y amigas, un círculo de lectura, pero apenas duró unos meses. En octubre del año pasado decidió retomar la iniciativa y ella misma, con el apoyo de sus hijos y su esposo, se fue al parque central de Cacahoatán con sus libros a leerles a las y los pequeños que van a ese lugar.

Los domingos en Cacahotán son particulares porque bajan de distintas comunidades, las y los agricultores a vender sus productos, llegan con todo y sus hijos e hijas, quienes se sumaron al círculo de lectura.

“Era muy bonito porque había convivencia de los niños de las comunidades con quienes viven en la cabecera. No solo les leíamos también hacíamos actividades, jugábamos, pero tuvimos que parar por la pandemia” cuenta Cindy.

No quería que el proyecto se detuviera así que decidió continuar por medio de Facebook. Todos los domingos a la 1:00 de la tarde hace una transmisión en la que le lee y también realiza actividades.

“Los niños son muy nobles y han seguido la transmisión. Lo que lamento mucho es que los que bajaban de las comunidades, pues, ya no puedo trabajar con ellos, pero la idea es retomar lo presencial cuando la pandemia haya pasado” comentó la promotora.

Para Cindy esta actividad no es un “hobby”, sino un compromiso que ha asumido con los niños y niñas que la siguen. Considera que la promoción de la lectura también exige profesionalismo y continuidad y por ello es disciplinada con el proyecto. Ha tomado diferentes cursos y talleres sobre el tema, inclusive, durante la contingencia sanitaria.

“Desde que empezamos el proyecto no hemos parado. Tuvimos que detenernos porque en la familia todos nos enfermamos de COVID y de alguna manera todos participamos en las transmisiones, mis hijos y mi esposo me ayudan mucho y era difícil continuar en esas circunstancias así que suspendimos algunos domingos. Durante la pandemia también he tomado talleres que se han abierto sobre lectura en voz alta” relata.

Al principio, Cindy, se sentía insegura de la lectura en voz alta porque consideraba que no tenía la voz para ello así que lo que más hacia eran actividades, pero poco a poco fue ganando confianza y lo que más realiza, ahora, son lecturas. En un inició empezó con literatura para niños y niñas entre los 6 y 11 años de edad, pero su propia audiencia le fue pidiendo hacer lectura para niños más pequeños por lo que ahora también le dedica tiempo a esa parte de su público.

Cindy decidió empezar este proyecto por un principio muy básico de la humanidad: hablar de lo que la apasiona. La lectura ha sido fundamental en la vida de la maestra así que consideraba vital compartir su experiencia.

“A mí la lectura me ha salvado de maneras distintas y en diferentes momentos de mi vida así que por eso es que me gusta mucho la promoción de la lectura, es como aquella persona que le gusta un lugar y lo que quiere es que todos vayan a visitarlo para que también lo disfruten y lo quieran tanto” cuenta la profesora.

Cindy está convencida que en estos tiempos de oscuridad la lectura puede ser un faro que ilumine la vida de alguien por eso les lee a los niños y a las niñas, para llevarlas a otros mundos, para que conozcan otras realidades, para que también en medio de esto puedan experimentar lo bello de la vida.