La Cumbre y los dilemas de México / Claudia Corichi

Ha concluido la X Cumbre de líderes de América del Norte con una lista de buenas intenciones como es costumbre en este tipo de encuentros sobre migración, cambio climático, economía e integración regional. Cabe recordar que la cumbre no se realizó por cinco años, durante la administración Trump. Los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá de alguna manera comparten el diagnóstico, pero no las vías para solucionar los grandes desafíos comunes. Ninguno de ellos es de derechas, son progresistas y ello impulsará una agenda venidera con frutos para los tres países.

No obstante, desde noviembre de 2018 cuando apareció la masiva caravana de migrantes provenientes de Centroamérica cruzando el Suchiate, México no ha logrado diseñar una política de integración y de seguridad para los que transitan por su territorio. En octubre Estados Unidos aceptó la llegada de 24 mil venezolanos y hace una semana de 30 mil personas originarias de Cuba, Haití y Nicaragua, siempre y cuando no hayan cruzado por la frontera con México pues serán devueltos. Amnistía Internacional y otras organizaciones de sociedad civil han pedido a los tres países humanizar la migración y dar prioridad a los Derechos Humanos de las personas.