La desaparición de Debanhi: entre la desinformación y una cobertura sexista

Nuevo León, Mty.- La desaparición y presunto feminicidio de la estudiante regiomontana Debanhi Susana Escobar ha traído consigo una movilización social sin precedentes en Nuevo León, así como una activa cobertura mediática que desencadenó una avalancha de desinformación.

A partir del 10 de abril cuando se dio a conocer su desaparición, y en parte, gracias a la activa vocería de su padre, Mario Escobar, la denuncia en redes sociales tomó relevancia y con ello la atención de la ciudadanía a las novedades del caso.

Las exigencias pasaron de las plataformas digitales a la manifestación pública y el apoyo directo de colectivos y personas, en particular a la búsqueda de la joven. La expectativa generó múltiples suposiciones y teorías de conspiración, que en muchas ocasiones fueron retomadas por los medios de comunicación, generando más confusión y dudas acerca del caso.

El hallazgo de su cuerpo, en una cisterna semi vacía al costado de un motel, incrementó la presión hacia las autoridades, además del flujo informativo y la desinformación. También, generó el despido de algunos mandos de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León y la filtración de videos relacionados al caso hacia medios de comunicación locales y nacionales.

Las especulaciones han derivado en una serie de informaciones realizadas por creadores de contenido, periodistas e internautas, en las que los cuestionamientos se han trasladado de las autoridades, a la propia víctima.

Las desinformaciones

El 12 de abril de 2022, durante la búsqueda de la joven, en medios de comunicación y redes sociales se dio a conocer la localización del cuerpo de una mujer sin vida en el municipio de Escobedo, cerca del motel Nueva Castilla.

Se mencionó que este podría tratarse de Debanhi, ya que durante el día, la búsqueda de la joven se realizó en la zona del hallazgo del cuerpo. Por medio de la cuenta oficial de Instagram de Debanhi (manejada por su familia para dar a conocer información) publicaron a las 17:03 del 12 de abril del 2022 que aún no se tenía información sobre el paradero de la joven.

Distintos medios de comunicación y usuarios en redes sociales hicieron viral una serie de contenidos en los que se aseguraba, que durante la búsqueda de la joven estudiante de la UANL, se habían localizado otras cinco mujeres sin vida; sin embargo, este dato es falso.

Esta información se replicó en una gran cantidad de medios de comunicación locales, nacionales e internacionales y tuvo que ser aclarada el 22 de abril, mediante una conferencia de prensa, por el gobernador Samuel García Sepúlveda y la titular de la Comisión local de búsqueda, María de la Luz Balderas.

Este organismo compartió en su cuenta oficial de Facebook que las mujeres habían sido localizadas con vida y en la misma publicación, solicitaron “no difundir información errónea y/o falsa y consultar las fuentes oficiales”.

La misma Comisión Nacional de Derechos Humanos fue víctima de esta desinformación, tuvo que retractarse mediante redes sociales y ofrecer una disculpa.

Una vez confirmado el hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar, el 21 de abril, en una cisterna de un motel en Escobedo, en redes sociales comenzó a circular supuesta editorial en la que se narra que ella ejercía la prostitución y que fue asesinada por dos personas ligadas al crimen organizado.

Esta editorial no se puede verificar, ya que la publicación no aporta ninguna prueba documental que sustente su dicho, y aunque la carpeta de investigación sigue en curso, diversas autoridades como Griselda Núñez, titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres; han descartado en varias ocasiones que existan elementos para afirmar la joven estuviera involucrada en “servicios sexuales”.

La narración de la columna indica que el taxista que transportó a Debanhi, no pertenece a ninguna de las plataformas de servicios de transportación; no obstante, en una entrevista para el noticiero Info 7, el conductor de nombre Juan David Cuéllar, confirmó que trabaja para Didi. La plataforma no ha emitido algún comunicado desmintiendo el dato.

Otra desinformación que circuló en redes sociodigitales, afirmaba que el dueño del motel Nueva Castilla era el ex alcalde del municipio de Escobedo, Abel Guerra. Derivado de las acusaciones publicó en su cuenta de Twitter que no tiene ningún tipo de relación con el inmueble.

En dicho tweet compartido por Guerra, adjuntó información del Registro Público de la Propiedad y del Comercio “donde se establece que la empresa propietaria es una cadena de moteles establecidos en todo el país y su principal accionista es de origen español”.

La desinformación arreció tras el hallazgo de la joven, que coincidió también con las entrevistas que las amigas de Debanhi y el chofer que la dejó en la carretera a Nuevo Laredo la madrugada del 9 de abril, comenzaron a dar en diversos medios de comunicación locales y nacionales.

Una organización de la sociedad civil que se hace llamar “Comisión Internacional de Derechos Humanos”, utilizando las siglas CIDH y que habría brindado asistencia legal al padre de Debanhi, señaló en entrevista trasmitida por Foro TV, que la joven presentaba huellas de abuso sexual, lo que no ha sido corroborado por la autopsia de la Fiscalía General de Nuevo León. Al momento de la redacción de esta nota, aún no se conocen los resultados del peritaje externo realizado a petición de la familia de la joven.

Adicionalmente, algunos medios de comunicación publicaron las declaraciones de la organización de la sociedad civil local, confundiéndola con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El organismo internacional tuvo que aclarar que aunque lamentan el fallecimiento de la joven, no han realizado ningún pronunciamiento oficial sobre el caso.

El 30 de abril, circularon una serie de imágenes de una supuesta conversación en WhatsApp entre las amigas de Debanhi, en las que se mencionaba a un hombre presuntamente apodado “Jaguar”, lo que motivó también una serie de especulaciones sobre el papel de esta persona, incluso su identidad.

Lo anterior, a pesar de que las jóvenes involucradas en el caso, señalaron en reiteradas ocasiones que esta conversación no era real. Si bien algunos medios aclararon que no era cierta, las reprodujeron de igual manera.

El manejo informativo

Tras el descubrimiento del cuerpo de Debanhi, videos de distintas cámaras de seguridad muestran el trayecto de la joven, desde antes de llegar a la fiesta en la Quinta “Diamante”, en Escobedo, hasta el recorrido, una vez que fue dejada en la carretera a Laredo.

Presuntamente los videos forman parte de la carpeta de investigación, pero han sido trasmitidos por los canales de televisión de Milenio y Multimedios; estos la muestran en una tienda de conveniencia con sus amigas antes de la fiesta, e incluso también en un altercado con algunos jóvenes afuera del lugar donde se llevaba a cabo la reunión.

La transmisión de los videos ha ido acompañada de una serie de comentarios por parte de quienes conducen los noticieros de televisión, en los que expresan sospechas o cuestionan la honorabilidad de la joven.

Las opiniones de los titulares de los noticieros han provocado que cibernautas y consumidores de medios de comunicación critiquen las acciones de la joven relacionadas con la compra de bebidas alcohólicas, su presunto “comportamiento errático”, y la decisión de bajar del vehículo de alquiler que supuestamente la llevaría a su casa.

La “Asamblea Feminista de Nuevo León”, señaló que los medios de comunicación han tenido un manejo informativo del caso sin atender la perspectiva de género o el respeto a las víctimas.

“Hoy les repetimos: la culpa nunca es ni será de las víctimas. Se les ha pedido a los medios informar con perspectiva de género, no usar la revictimización, ser empáticos con el dolor que les pueden causar a las familias y singuen sin tener ética o responsabilidad en la información que comparten; más interesados en que la nota venda a través del morbo y el amarillismo”, señalan en un comunicado publicado en sus redes sociales.

En el caso de la organización “Mujeres + Mujeres”, señalaron en específico el caso de la conductora de Multimedios Televisión, María Julia La Fuente, quien, tras la rueda de prensa dada por elementos de la Fiscalía de Nuevo León, el 15 de abril, fue enfática al afirmar que no se trataba de un feminicidio.

“No fue rapto, llega al lugar caminando y todo indica que se cayó en la oscuridad en la fosa que estaba abierta, en la cisterna que estaba abierta, entonces, que no cunda el pánico”. Y agregó: “desaparecidos será allá en Ciudad Juárez, allá sí había mucho rapto, mucha violación”.

Días después, la misma conductora realizó una entrevista a Mario Escobar, en donde le cuestionó entre otros temas, la vida social de Debanhi, así como si él era el padre biológico de la joven.

Los fallos de la investigación

El 27 de abril de 2022, tras insistir en que no se encontraban aún elementos para señalar que la joven hubiera sido asesinada, el fiscal general de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, anunció en una rueda de prensa que dos personas a su cargo serían destituidas por lo que llamó “omisiones y deficiencias” en el proceso de investigación.

El fiscal especializado en Personas Desaparecidas, Rodolfo Salinas, y el fiscal especializado en Antisecuestros, Javier Caballero, fueron cesados de sus funciones.

“Detectamos algunas deficiencias, algunos detalles que a partir del lunes, -después que hablé con Mario, y que vimos estos detalles-, di la instrucción que se iniciara procedimientos de responsabilidad con todos los que intervinieron en el proceso de búsqueda de la hija de Mario, procesos administrativos que están en curso”, sostuvo Guerrero.

El funcionario no señaló en qué consistieron esas deficiencias en el proceso de investigación, pero unos días después la comisionada nacional de Búsqueda, Karla Quintana, en entrevistas para distintos medios de comunicación como Reforma y Milenio, señaló algunas inconsistencias del caso; entre las que señala que en primera instancia no se siguieron los protocolos para garantizar el acceso del organismo que preside, ni de su homólogo local; al lugar en donde se encontró el cuerpo de Debanhi.

Adicionalmente señaló que la Fiscalía de Nuevo León, retrasó la entrega del expediente, tanto a la Comisión Nacional de Búsqueda, como a la familia de la víctima.

“El caso ejemplifica la falta de coordinación. No es una discusión teórica, tiene efectos fatales. El no compartir información, ya el padre lo ha dicho públicamente, a él no se le dio acceso al expediente siendo él quien estaba aportando. Pero aun cuando no la hubiera aportado, él tiene derecho, como familia de Debanhi, de tener acceso al expediente. No lo tuvo hasta el día que yo había llegado, el día 13.

La Comisión estatal de búsqueda no había tenido acceso al expediente hasta un día antes. Entonces, cómo puedes buscar de manera coordinada si no tienes acceso a las sábanas de llamadas, a las geolocalizaciones, las entrevistas que ya había hecho la Fiscalía, a los videos”, dijo en entrevista con Reforma.

Las cifras oficiales de desaparición

El reporte del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) indican que Nuevo León es el estado con mayor número de personas localizadas sin vida, pues del 1 de enero al 23 de abril del 2022, se han registrado 34 casos, seis mujeres (incluyendo a María Fernanda Contreras y Debanhi Escobar) y 28 hombres.

En segundo y tercer lugar se encuentran el Estado de México y Jalisco, ambas entidades federativas con 10 hombres y 1 mujer localizados sin vida.

Mientras que el informe de personas desaparecidas, indica que de enero del 2022 al 25 de abril del mismo año, en Nuevo León se registraron 762 personas desaparecidas, de las cuales 352 son mujeres.

Estas cifras colocan a la entidad como el estado en el que más mujeres han desaparecido en lo que va de 2022, con una tasa de 12.16 por cada 100 mil mujeres.

A nivel nacional, el indicador en el mismo periodo es de 2.65.

Por otro lado, se tiene un registro de 539 personas localizadas con vida, 299 de las cuales son mujeres y 240 son hombres.

Cabe destacar que durante los primeros seis meses y 22 días del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, se registraron 68 desapariciones de mujeres, mientras que durante el mismo periodo pero del actual gobierno de Samuel García, se tienen contabilizadas 591 mujeres desaparecidas.