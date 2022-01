La Fiesta Grande no se puede contener, pese a cancelación oficial

A pesar de que la Secretaría de Salud del Estado pidió al Ayuntamiento de Chiapa de Corzo no realizar actividades que congreguen multitudes, las invitaciones continúan circulando, además que no se ha podido evitar que las personas salgan a las calles a festejar

Sandra de los Santos / Aquínoticias

A pesar de que la Secretaría de Salud del Estado pidió al Ayuntamiento de Chiapa de Corzo la cancelación de la “Fiesta Grande” para evitar más contagios de COVID-19, las invitaciones para salir a festejar a San Antonio Abad y el Señor de Esquipulas este 14 y 15 de enero continúan circulando en el municipio.

El 08 de enero, que se da el tradicional anuncio de la Fiesta Grande, salieron las chuntas a bailar a las calles como lo hacían cada año antes de la pandemia de COVID-19. Este 12 de enero también hubo procesiones.

En el parque central de Chiapa de Corzo no hay juegos mecánicos como cada año, pero se instalaron diferentes negocios ambulantes. El patrón de los parachicos, Rubisel Gómez Nigenda declaró que no habrían danzas de los parachicos, chiapanecas y chuntás de manera multitudinaria, únicamente en los actos religiosos y con acceso restringido. Sin embargo, esto no se ha podido controlar porque las personas han salido a las calles.

El Comité para la Seguridad en Salud en Chiapas negó el permiso para realizar cualquier actividad social, cultural, religiosa, deportiva o relacionada a la fiesta grande de enero, pero estas se están realizando pese a la advertencia. También hay familias y barrios que están haciendo festejos a puerta cerrada.

La Secretaría de Salud exhortó al Ayuntamiento chiapacorceño a dar cumplimiento a las indicaciones e invitar a la ciudadanía a no realizar ningún acto más en donde haya aglomeraciones, al igual que cuidar la sana distancia y el uso obligatorio de cubrebocas y desinfectante para mitigar el riesgo de contagio y controlar el virus.

De manera oficial, la Fiesta Grande está suspendida, pero en la práctica las y los chiapacorceños están festejando. Aún falta los días más multitudinarios como el 15 de enero, que es el festejo del Señor de Esquipulas y el 17 de enero de San Antonio Abad, en ambos salen los parachicos, y el 20 de enero que es la tradicional comida grande.