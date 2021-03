La historia detrás de los famosos tragamonedas

las personas encuentran cada vez más opciones para poder relajarse. Los límites no son tan claros hoy en día, pues la era de la virtualidad permitió que las actividades que se practicaban fuera del hogar pudieran realizarse desde la comodidad del «living»

Una de las actividades preferidas de los adultos es participar de distintos juegos. Ya sea al aire libre, en una casa o en un casino, las personas encuentran cada vez más opciones para poder relajarse. Los límites no son tan claros hoy en día, pues la era de la virtualidad permitió que las actividades que se practicaban fuera del hogar pudieran realizarse desde la comodidad del living. Sin embargo, uno de los juegos más elegidos a la hora de divertirse es el famoso tragamonedas. Su historia no es tan reciente, pero sigue impactando a distintas generaciones a través del tiempo. Ya sea en un formato clásico o uno más moderno, sigue sin perder la magia que lo posicionó entre los juegos más conocidos a nivel mundial.

Los primeros años

Este juego surge tanto en Estados Unidos como en Inglaterra a finales del siglo XIX. Seguían la línea de las máquinas automáticas que venían en auge por estas zonas y las personas no dudaron en incorporarlas a su vida diaria. Los primeros tragamonedas tenían una ranura que permitía introducir una moneda y en el frente se visualizaban los tubos en los que, al maniobrar la palanca, se combinaban los distintos símbolos. Se ganaba cuando los símbolos coincidían, respetando los patrones preestablecidos. A medida que iba avanzando el tiempo, las máquinas iban teniendo una mayor variedad para ofrecer distintas opciones a los jugadores.

Las décadas de 1980 y 1990

De la mano de la tecnología, aparecieron también organismos que permitían la regulación de este tipo de juegos. No solo se buscaba mejorar la experiencia de los jugadores, sino que también se buscaba avanzar con nuevos diseños. De esta manera, se incorporó la esfera informática en el mundo del juego para permitir un funcionamiento más aleatorio. Los premios para los ganadores seguían siendo importantes y las empresas de juegos podían seguir ganando dinero. Sin embargo, no era suficiente y se seguían buscando innovaciones para este tipo de entretenimiento. Las opciones iban desde juegos entre distintas personas hasta eventos personalizados, lo cual demostró que la diversión del tragamonedas no tenía que quedar limitada a un espacio físico para poder jugar. De esta manera, no había límites para seguir creciendo.

La virtualidad del siglo XXI

Los tragamonedas están lejos de dejar de ser innovadores. Al principio funcionaban de una manera y hoy en día las personas pueden observar que se parece cada vez más a una computadora. Sin embargo, también existen las opciones de jugar en línea. Hay una amplia variedad de páginas en internet que ofrecen este tipo de entretenimientos y ya no es necesario trasladarse hacia un lugar para poder disfrutar. Los cambios tanto en la estética como en la tecnología utilizada permitieron que este juego se adaptara a las necesidades cambiantes de las personas y les ofreciera una experiencia divertida. Siempre se encuentra en el centro el jugador, se busca que le resulte tanto atractivo como divertido para pasar un buen tiempo de distensión.