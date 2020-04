La historia en 5, una propuesta chiapaneca de cultura en línea

El historiador e ingeniero Miguel Ángel Muñoz Luna nos cuenta de los eventos culturales que no se realizaron debido a la pandemia

Sergio Morales / Aquínoticias

Conversando con Miguel Ángel Muñoz Luna, historiador e ingeniero, nos comenta sobre el interés la divulgación histórica sobre Chiapas y México, sabemos que en esta etapa de cuarentena se cancelaron diversos eventos, uno de ellos fue la histórica feria de la primavera y de la paz. Por ello abordaremos sobre la feria y algunos datos.

“En esta cuarentena me he dado el tiempo para despertar mi creatividad, he sido fanático de hacer divulgación histórica, recientemente abrí un canal de youtube y hablé sobre la feria”.

¿Que temas abordarás en esta etapa de divulgación en línea?

Hablaremos del cólera morbus, datos de San Cristóbal, así como de Chiapas, me gusta la fotografía aunque no tengo muchas, hablaré de las leyendas de San Cristóbal, sobre el palacio municipal, sigue uno sobre la viruela incluso la fiebre amarilla.

Algunos datos de la feria de la primavera y de la paz.

-La feria surge desde 1968, en ese entonces el gobernador del estado Pantaleón Domínguez por decreto gubernamental decidió hacer una feria que permitiera un desarrollo económico en la antigua capital chiapaneca.

-Se llama feria de la primavera y de la paz debido a que se realiza en la estación del año del mes de marzo, de la paz porque en 1868 estaban ríspidas las relaciones entre los simpatizantes entre los miembros del partido liberal y conservadores, se tuvo que establecer una fiesta que restableciera los ánimos, por iniciativa de Pantaleón Domínguez.

-La feria se ha cancelado solo dos ocasiones en 1982 debido a que hubo erupción del volcán Chichonal y en 2020 por la contingencia mundial del COVID-19.

¿Podrías hablarnos un poco de lo que has realizado?

He trabajado con podcats que se ponen dos o tres veces a la semana en la radio, en la WM, me tocó hacer en abril los podcast de la feria, entonces en coordinación con Coneculta propusé hacer un video de 5 minutos donde hablara sobre cosas y datos de la feria de la primavera y de la paz, “esto una bonita experiencia de reencontrarme conmigo mismo y aportarle a la gente un poco de cultura”.

Mis redes sociales donde comparto información son: en twitter y youtube como @Sancristobal, en Facebook @Dondiegodemaz e instagram como @sancristobalmx.