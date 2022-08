La ilustradora Vania Bachur enseña cómo emprender (y volverse malvado)

En entrevista, la ilustradora e influencer detrás de Suupergirl, Vania Bachur, cuenta sus secretos para triunfar en el emprendedurismo

José Arrieta / La Lista

Aunque quizá no la ubiques por su nombre, es casi seguro que has visto o escuchado algunas de las creaciones de la joven ilustradora Vania Bachur. Su personaje, Suupergirl, aparece en numerosas promociones y el audio del “adulto independiente con gustos bien dementes” es uno de los más escuchados en TikTok.

Pero más allá de ello, si algo ha caracterizado la trayectoria de la ilustradora e influencer por accidente Vania Bachur es tener la claridad de hacer lo que le apasiona y lograr que le paguen por ello. Y lo ha logrado con esfuerzo, dedicación y talento.

“Diario estoy generando contenido digital, trabajo con muchas marcas, entonces no puedo llegar con una marca que ya me pagó un contrato y decirle ‘ay qué crees Nickelodeon, ahorita no estoy inspirada’, o me duele la cabeza o no lo puedo hacer.

“Ser constante me abrió muchísimas puertas y me ayudó a mejorar mi estilo, a mejorar mis procesos creativos y lo es todo, te ayuda a hacerlo todo de una manera más eficiente, rápida y lograr cobrar por hacer lo que te gusta”, señala Bachur.

La ilustradora mexicana recuerda que desde niña le gustó emprender. Rememora que, cuando era pequeña y la visitaban sus primos, ofrecía dulces que vendía acompañados de un dibujo, lo cual le daba un plus a su producto. Algunas de sus experiencias en el emprendedurismo son condensadas en 15 consejos malvados para emprender y enfermarte de poder, su nuevo libro.

“Me gusta poder compartir esas experiencias y enseñarle a la gente qué puedes hacer o qué no y guiarlos en el camino duro del emprendimiento sin ser un gurú falso de ‘ah, te enseño a pensar en un Ferrari y lo tendrás en seis meses’.

“Odio ese tipo de estafas y por eso quería mostrar algo más humano de emprendimiento, no solo como ‘Elon Musk es el multimillonario más famoso de todo el planeta’, pero muchas personas no saben que sus papás ya eran millonarios, lo pueden defender los papás del sueño, y yo que vengo de la nada muestro sí se puede, se puede lograr en un país corrupto y tercermundista como México, hay cosas buenas y puedes lograrlo”, detalla.

Para Bachur lo primero es encontrar qué es lo que te apasiona y saber si te quieres dedicar a ello, pues iniciar un negocio no es para todos e incluso hay quien puede preferir la certeza de tener un horario de trabajo y un sueldo fijo.

“Hay muchas personas que no saben cómo comenzar, cómo encontrar su pasión o a eso a lo que se quieren dedicar en la vida, y estos consejos te pueden ayudar muchísimo.

“Siempre estoy haciendo de todo, digo que solo me falta vender queso y mole los domingos afuera de la iglesia, y me gusta mucho ser mi propia jefa, pero también me angustia al mismo tiempo”, añade Vania Bachur.

El uso de las redes sociales ha sido clave en el éxito de su marca. El emplear una voz fresca, e incluso hacer pequeñas tonadas que, de acuerdo con lo expuesto en su libro, le permiten mejorar la forma en que dice ciertas palabras, le han ayudado a Vania a encontrar un escaparate para sus propuestas, lo que ha llamado la atención de grandes marcas que la han invitado a colaborar de diversas maneras. Pero para ello, además de confianza y constancia, se necesita originalidad.

“Me gusta mucho crear historias y, aunque mis libros no son novelas o algo así, mi trabajo sí es muy creativo y me gusta no solo estar consumiendo contenido de pantalla.

“Me gusta inspirarme en lugares insospechados para mi trabajo, para no caer en lugares comunes y que no se vea repetitivo”, complementa.