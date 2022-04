La mano amiga de las mujeres afromexicanas

Luego, volvieron a llamarle, por lo que decidió pasarle su celular a uno de sus colaboradores a quien también colgaron en cuanto contestó. “Cuando veo la foto de perfil de WhatsApp, era una persona armada con un cuerno de chivo y se me cae todo”.

En ese momento, lo primero en lo que pensó es que su casa es “muy humilde” y está abierta; ahí se encontraba su hija sola con una mujer que la apoyaba cuidándola hasta que terminaba con sus recorridos. “De pronto dije ‘somos puras mujeres ¿yo qué estoy haciendo aquí? Vámonos’”.

En medio de esa crisis pensó en la seguridad de su hija y la de su familia. Aunque nunca contó con escoltas, sí recurrió a Aúna (una plataforma feminista que impulsa representaciones políticas de mujeres) para activar un protocolo de seguridad.

También le recomendaron que acudiera a las instancias correspondientes para denunciar el hecho. Cuando logró comunicarse, le contestó un hombre que le preguntó “si le había pasado algo” y tras explicarle que recibió llamadas intimidatorias, minimizó el hecho.

“¿Qué es lo que necesita en sí?”, le preguntaron. “Lo que necesito es protección, que me garanticen mis derechos político-electorales”, contestó. Le indicaron que recibiría un folio para darle seguimiento a su denuncia, pero nunca llegó.

Con apoyo de sus amistades logró identificar que las llamadas se hicieron desde un ciber de Cuajinicuilapa, por lo que cambió su dinámica para evitar ponerse en riesgo: no volvió a hacer campaña de noche y optaba por quedarse a dormir en las comunidades, limitó sus discursos y sus alianzas. “Fue un proceso muy difícil (…) me vulneró, pero no bajé la guardia”.

Por su carrera política, fortaleció su relación con Elvia, quien fue síndica del Ayuntamiento de Xochistlahuaca (2018-2021) y directora de Medio Ambiente Municipal (2012-2015), y también se enfrentó a la discriminación, principalmente por parte de los hombres.

Elvia reflexiona que para una mujer joven llegar a un puesto de representación pública es un verdadero reto debido a que quienes toman las decisiones son los hombres. “No me reconocían, no me tomaban en cuenta (…) Fue un proceso largo y doloroso”. Mijane fue parte de ese proceso.

De Mijane, Elvira resalta que además de los retos que enfrentan las mujeres en las comunidades indígenas y afromexicanas, como los usos y costumbres, la venta de niñas, la desacreditación sólo por ser mujeres, las limitaciones para acceder a la educación y servicios de salud, es además madre soltera, por lo que también la juzgan.

Sin embargo, “ella (Mijane) ha demostrado que ella sí tiene presencia ¿y cómo lo ha hecho? No lo ha hecho con la política tradicional de que entrega despensa o algún tipo de apoyo, que se toma una foto, no. Ella lo ha estado haciendo con trabajo, lo ha estado llevando a través de los hechos, a partir de ahí, ella contribuye mucho”.

Desde la perspectiva de Elvira, Mijane organiza a su comunidad con pláticas, con las personas “que llevan tiempo trabajando esos temas”, por ello su trabajo es importante.

Juntas, Mijane y Elvira, comenzaron a elaborar un mapa de las mujeres que han incursionado en puestos de representación pública a través del sistema de partidos políticos, con el fin de articularse, de reconocerse, y poder compartir sus experiencias. Aunque no es una realidad, retomarán el proyecto.