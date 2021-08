La misión de buscar justicia para encontrar la paz

A la par de lidiar con el desinterés de los funcionarios tiene que sortear las amenazas. Antes de que saliera la orden de aprehensión para capturar a Kevin, arrojaron un cartón a su casa. En el mensaje le dijeron que se fuera o alguien de su familia pagaría las consecuencias. En otra ocasión recibió una llamada diciendo que tenían una orden de aprehensión contra ella, su esposo y sus hijos. Sus abogados verificaron y nunca existió un documento de arresto.

Sabe que sus demandas son incómodas pero no ceja. “Todo lo que nos ha pasado a mí no me da miedo. Mis hijos me han dicho: mamá, ya no hagas nada, ya no vayas a marchas, ya no vayas a nada de eso, deja eso, piensa en nosotros”. Pero ella no tiene miedo porque sabe que no tiene la vida comprada. “Me voy a ir, pero luchando, porque si nos encerramos entre cuatro paredes, o me muero de hambre, o me muero de tristeza, o de depresión, pero me voy a morir, aquí, encerrada, de cobarde, si luchar, sin salir a gritar que queremos justicia”.

Ha sido capaz de plantar cara al gobernador Alejandro Murat Hinojosa y a los fiscales del estado que han ocupado el cargo desde el feminicidio de su hija: Manuel de Jesús López López (2010-2013) y Rubén Vasconcelos Méndez (2017-2021). Ahora le falta ir a ver al actual fiscal Arturo de Jesús Peimbert Calvo, quien llegó al cargo en marzo de 2021. A ellos va a reclamar, pero también a exigir que trabajen. Imagina que si se castiga al feminicida de su hija, sus nietos no tengan que pelear por un crimen similar.

Hinojosa asumió el poder el 1 de diciembre de 2016 y gracias a “Las 300 madres” y otros colectivos de mujeres un año después se comprometió a atender los casos de feminicidio y presentar información mensual de los avances. A pesar de la palabra empeñada la impunidad permanece. “Creo que para este gobierno el tiempo es como los tiempos de Dios, porque dicen que para Dios mil años es un día y este gobierno ya se siente como como Dios porque no ha hecho nada, de verdad, nada”.