¿La música de fondo aumenta la popularidad de la tragamonedas Sweet Bonanza?

Para aquellas personas que tienen conocimiento sobre las tragamonedas de casinos online, el nombre Sweet Bonanza no requiere presentación alguna, pues se trata de un título clásico de estos sitios de apuestas en línea y que se ha convertido en el favorito de muchos por años.

Por supuesto, la popularidad de este juego se enfoca en su jugabilidad, la cual es bastante divertida y puedes verla con más detalle a través de streamers en la plataforma Twitch; no obstante, su música de fondo también tiene un papel importante cuando se trata de su atractivo.

Por ello, en esta lectura te contaremos detalladamente sobre su música de fondo y otros aspectos que vuelve a Sweet Bonanza uno de los juegos más solicitados de los casinos online españoles.

¿Qué es exactamente Sweet Bonanza?

Sweet Bonanza es una de las tragamonedas más famosas del catálogo de juegos del proveedor Pragmatic Play —si no la más famosa— cuya temática, símbolos y fondo se enfocan en las frutas y golosinas.

Su más notable característica es su sistema de pago de tipo clúster. Este sistema nos dice que los pagos no se generan de izquierda a derecha como en otras tragamonedas convencionales; en su lugar, se crean combinaciones ganadoras siempre que aparezcan en pantalla al menos ocho símbolos iguales sin importar su posición.

Con respecto a la música en la tragamonedas Sweet Bonanza, nos topamos con una suave tonada que nos recuerda un poco a la Navidad, lo cual es curioso, puesto que el juego posee una variante navideña. Por supuesto, esta música tiene un acompañamiento con sonidos clásicos de tragamonedas, incluyendo la típica campana que suena cuando la ronda de tiradas gratis es activada.

Así como lo oyes; Sweet Bonanza presenta una peculiar ronda de bono que otorga como mínimo 10 tiradas gratis si su símbolo scatter —representado por una paleta de caramelo— aparece al menos cuatro veces en pantalla.

En esta ronda de bono, entre los símbolos regulares de la tragamonedas, aparecerán unos símbolos especiales en forma de bombas de colores, los cuales tendrán incluidos multiplicadores con valores entre x2 y x100. Estos se aplicarán a cualquier ganancia generada en un giro en donde estos aparezcan.

Lo mejor de estos símbolos es que son acumulativos. Si aparece más de uno de ellos en la cuadrícula y ocurra alguna jugada ganadora, entonces estos se sumarán y acto seguido se aplicarán a la ganancia obtenida.

Por último, si eres impaciente y deseas jugar esta divertida ronda de bonificación, la cual tiene una música mucho más animada que su ronda de juego regular, puedes simplemente comprar la ronda al pagar 100 veces el valor de tu apuesta.

Acerca de su creador: Pragmatic Play

Pragmatic Play es el estudio detrás de la creación de esta tragamonedas, y también es uno de los más jóvenes y populares dentro del mercado de apuestas del mundo con tan solo 8 años desde su fundación (2015). Su catálogo consiste principalmente en tragamonedas de vídeo con múltiples modalidades de pago como la clúster, Megaways, frutales e incluso con bote progresivo.

No obstante, hay un detalle que para algunos puede ser positivo y para otros negativo, y es que su interfaz es completamente monótona en todos sus títulos. En otras palabras, puedes entender cómo apostar en todas sus tragamonedas con tan solo dominar uno de ellos, pues sus interfaces son completamente iguales.

Ahora bien, al hablar de Pragmatic Play no solo hablamos de tragamonedas. Este proveedor de juegos también tiene en su repertorio un amplio catálogo de juegos de mesa de una persona y en vivo, como por ejemplo Mega Roulette, Boom City y Sweet Bonanza Candyland, este último creado tras el éxito de su famosa tragamonedas.

Según nuestra opinión, lo único que no posee este proveedor es un catálogo de juegos basados en personajes famosos como Lucía Martiño o Chiquito, algo que otros proveedores con más tiempo en la industria han logrado con los años.

Conclusión

Si bien es cierto que la música de un vídeojuego puede potenciar la experiencia que estos pueden ofrecerte, lo cierto es que hay casos como el de Sweet Bonanza donde la música es solo un extra y no tiene mucho impacto en la jugabilidad. Sin embargo, tener de fondo esta divertida tonada nunca está de más y siempre es bienvenido.

Ahora bien, hay otras características por la que esta divertida tragamonedas se ha posicionado por años como una de las mejores de los casinos online españoles, tal y como hemos desglosado en esta lectura. Si aún no has tenido el placer de probarla, realizar un par de tiradas no hace daño, especialmente si pones a prueba su versión de demostración, en donde hay cero riesgo de perder dinero real.