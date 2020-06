La naturaleza puede cuidarte de los mosquitos

Conoce las plantas que, además de verse increíbles, alejarán a las “visitas molestas”

Lucero Natarén / Aquínoticias

En esta temporada donde no únicamente se padece los estragos de la pandemia, también se sufre por enfermedades transmitidas por vector, como lo es dengue, zika, chikungunya y paludismo, por mencionar algunas. Ante esto la Secretaría de Salud ha enviado a brigadas a fumigar, no obstante, esto podría no ser suficientes porque no en todos los lugares ha sido posible el acceso.

La herborista Carolina Trejo recomienda tener algunas plantas con propiedades repelentes en maceta, además de ingerir neem en tintura, lo cual evitará que los mosquitos hagan blanco de las personas. Presentamos otras plantas que podrían ser útiles en lugar de usar insecticidas peligrosos:

Citronela

Su aceite esencial crear velas repelentes de insectos. Se puede comprar la hierba espigada alta Cymbopogon nardus, -no la “planta de citronela”-(Pelargonium citrosum), que en realidad es un tipo de geranio que huele similar a la citronela, pero que no contiene los mismos aceites repelentes de mosquitos. La citronela prefiere el sol y el suelo húmedo y arcilloso, por lo tanto, deberá regarla frecuentemente.

Menta de gato

El aceite esencial nepetalactona que da a la menta de gato su olor característico, tiene propiedades repelentes. Una vez sembrada, lo único que debe hacer para cuidarla es arrancar las cabezas de las flores cuando aparezcan, ya que la menta de gato se propaga rápidamente.

Limonero

Esta planta produce un aceite que contiene algunas de las mismas propiedades que la citronela, incluida la capacidad de repeler los mosquitos. Es fácil de cultivar. Es invasiva, por lo que es mejor plantarla en un recipiente. Debe darle pleno sol a media sombra sin olvidar regarla.

Lavanda



Algunos gurús de la vida natural sugieren secar las flores de lavanda y hacer sobres para alejar a los mosquitos. -Los mosquitos odian la lavanda-. Esta planta prefiere pleno sol y suelo más seco; necesario regarla una o dos veces por semana durante la temporada de crecimiento.

Albahaca

Además de sus propiedades repelentes se puede utilizar para darle un toque diferente a los platillos. A la albahaca le gusta el sol y la tierra húmeda, se debe regar diariamente durante el verano.

Menta



El aceite esencial de menta es primo del limonero. Requiere mucho sol y agua. También puede usar las hojas de menta y limonero para preparar té.

Además de tenerte seguro junto a tu familia, las plantas lucirán muy bien en el hogar.