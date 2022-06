La oposición debe revisar su estrategia, se está quedando sin nada: AMLO ante resultados de las elecciones

López Obrador mostró en su rueda de prensa los resultados que favorecen a los candidatos del partido que fundó en las elecciones en Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo

Redacción La-Lista

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sostuvo que el resultado de las elecciones es una muestra de que el “pueblo es mucha pieza” y llamó a la oposición a revisar su estrategia porque se está “quedando sin nada”.

“El pueblo es mucha pieza, lo que siempre he dicho y se niegan a aceptar nuestros adversarios. Yo no tendría que estarles dando consejos, voy a poner un letrero de que toda consulta causa honorarios. (Los opositores) Tienen que hacer una revisión de estrategia, les afecta mucho su clasismo, su racismo, desprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo, ahí está la esencia de todo”, dijo en conferencia de prensa este lunes 6 de junio, desde Palacio Nacional.

López Obrador mostró en su rueda de prensa los resultados que favorecen a los candidatos del partido que fundó en las elecciones en Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo.

“(Los ciudadanos) sí están entendiendo la importancia que tiene está transformación pacífica, y ojalá los opositores no caigan en la autocomplacencia y tengan la capacidad de rectificar, que ya son otros tiempos. Mientras no asimilen va a estar pasando lo de ayer (…) se está quedando sin nada, están perdiendo toda la credibilidad“, apuntó luego de que PAN-PRI-PRD se quedaran solo con Durango y Aguascalientes.

El mandatario celebró que no hubiera personas fallecidas en medio de la jornada electoral.

“Es muy satisfactorio el poder informar que no hubo actos de violencia graves, a pesar de que en las elecciones se encienden las pasiones, no hubo fallecimientos, no hubo violencia. Los ciudadanos, como siempre, se portaron a las altura de las circunstancias”, dijo.

“Lo más importante fue la no violencia, el que se llevaran las elecciones en paz, que se instalaran prácticamente todas las casillas y que no se le diera espacio a la nota roja”, agregó.