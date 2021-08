La piel y el sol: lo bueno, lo malo y lo feo

El sol es un aliado para las personas, sin embargo, el no tener cuidado puede ser demasiado dañino. Este es un recordatorio de la importancia de protegerse de los rayos directos del sol

Lucero Natarén / Aquínoticias

El cuerpo humano necesita del sol, pero la sobreexposición puede resultar mal, incluso peor de no ser precavidos. A continuación, un recordatorio de lo bueno, lo malo y lo feo de la exposición solar, de acuerdo con la Fundación Mexicana para la Dermatología.

Lo bueno

Para asimilar la vitamina D, la cual contribuye a la absorción de calcio (mineral esencial para la formación normal de los huesos), el organismo necesita recibir los rayos solares.

Lo malo

El sol es una fuente natural de rayos ultravioleta (UV), lo cuales pueden provocar envejecimiento prematuro de la piel y, en consecuencia, causar arrugas y manchas de la edad.

Hay dos tipos de rayos de rayos UV que pueden dañar la piel: UVA y UVB. Los rayos UVB pueden quemar la piel. Sin embargo, la exposición excesiva a ambos puede causar cáncer de piel.

Lo feo

Las mujeres jóvenes menores de 40 años de edad son las más afectadas por estas radiaciones dañinas, de acuerdo con la Fundación Mexicana para la Dermatología. Pese a este escenario, sólo uno de cada 10 mexicanos usa bloqueador solar.

Esta mala práctica ha causado que cada año se diagnostiquen en promedio 130 mil casos de cáncer de piel en México.

Consejos

Para evitar las radiaciones dañinas es importante no exponerse al sol entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde, y si es inevitable no hacerlo, utilice ropa y accesorios que lo protejan del sol y use protector solar todo el año.

Las niñas y niños menores de seis meses no deben usar protector solar, en su lugar, se debe evitar que estos se expongan demasiado tiempo al sol.