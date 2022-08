La reelección de la Unach… ¿Conveniente? / Sandra de los Santos

Durante estos cuatro años, el rector ha tenido sus claros-oscuros. Por un lado ha logrado mejorar las finanzas de la universidad, pero por otro ha mantenido una relación tensa con la comunidad universitaria

Sandra de los Santos / Aquínoticias

El actual rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Carlos Faustino Natarén Nandayapa podría ser el primero en repetir como titular de esa institución desde que la Ley Orgánica lo permite. Pronto lo sabremos.

Durante estos cuatro años, el rector ha tenido sus claros-oscuros. Por un lado ha logrado mejorar las finanzas de la universidad y pagar los adeudos que la institución tenía con el ISSSTE, Fovissste y el SAT. No es poca cosa. Pero, por otro, en diferentes momentos ha mantenido una relación tensa con la comunidad universitaria.

En una institución educativa de nivel superior tan grande y con tantos intereses es normal que haya diferencias entre la comunidad, pero el rector ha demostrado que no es la persona más capacitada para gestionar esas diferencias. El hombre es mejor académico que siendo asertivo en las negociaciones.

El 2 de febrero del 2021 cientos de estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) realizaron una marcha e iniciaron un paro de labores después de que el cuerpo de su compañera Mariana Sánchez Dávalos, quien realizaba su servicio social en la comunidad Nueva Palestina, de Ocosingo, fuera encontrado en ese lugar. La joven había hecho denuncias de acoso sexual, pero no fueron atendidas.

El paro de labores, exigiendo acciones claras para atender los casos de violencia de género en la universidad, fue de casi de dos meses. La movilización estudiantil encabezada por mujeres se prolongó tanto por la falta de atención a las demandas y la reiterada negativa del rector a sentarse a dialogar. Hay quienes entran en crisis con la crisis y no tengo dudas de que el doctor en derecho es de ese “team”.

Al rector le costó entender (la verdad sigo teniendo mis dudas de si ya lo entendió) que lo que demandaban las estudiantes era algo justo, que no eran “una bola de chamacas berrinchudas”, sino todo lo contrario, son mujeres jóvenes que no están dispuestas a tolerar ninguna clase de abuso. Es una nueva generación, que quien no la entienda y atienda debería jubilarse de la educación.

La única manifestación que se ha presentado en la universidad durante esta administración es, precisamente, la de las estudiantes. Aunque ha tenido roces con grupos del personal administrativo y docente, su relación con estos grupos hasta ahora no se ha roto. Más por la división que siempre existe entre ellos (en donde hay de todo) que por falta de ganas. En algunos casos ha tomado decisiones que son difíciles, pero necesarias. Ha sido riguroso en algunos casos, pero muy blandos en otros, entonces, deja la duda que sea una cuestión equitativa de justicia o solo sea conveniencia.

Hasta ahora el rector no ha logrado que la universidad regresé a la “normalidad”. La Unach es la única institución educativa de nivel superior en Chiapas que sigue sin terminar de regresar de las clases a distancia. Diferentes licenciaturas continúan en un modelo “híbrido” que no tiene ningún tipo de organización pedagógica y si me apuran tampoco una justificación. Diferentes organizaciones internacionales han manifestado su preocupación de que a estas alturas las escuelas no retomen sus clases presenciales y ha alertado sobre las implicaciones que esto podría traer en la formación de las y los estudiantes.

En este contexto, es que se inicia una visible campaña de reelección de Carlos Faustino Natarén. Este viernes a mediodía en el parque hundido de la Unach se tiene planeada una actividad de parte de personal administrativo de la universidad de diferentes campus para respaldarlo. Los que vienen de fuera, hoy ya están instalados en un conocido hotel de la ciudad (nada barato por cierto) con gastos pagados. ¿Pagados por quién? Se preguntarán…yo también me lo cuestiono, pero es cuestión de tiempo para saber.

Hasta ahora no se ve otro competidor o competidora que pueda disputarle la rectoría a alguien que ya está bien instalado en la colina universitaria. A los actores políticos no les conviene desestabilizar la universidad más grande de la entidad a un año de las elecciones. La reelección o sucesión se debería de dar sin tanto aspaviento así que un evento como el que se tiene planeado este viernes no ayuda a eso. Es innecesario y de mal gusto.

¿La reelección de Carlos Faustino Natarén Nandayapa es conveniente? Siempre depende de a quién se le pregunte.