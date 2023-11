La salud y la educación no son mercancías

La precandidata de la 4T, Claudia Sheinbaum, visitó la llamada cuna del movimiento transformador, Tabasco

Aquínoticias Staff

La precandidata única a la Presidencia de la República por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Claudia Sheinbaum, aseguró que para la 4T la educación, la salud, la vivienda, el trabajo y el salario digno son derechos que solo se profundizarán con la continuidad de la Transformación, desde la la cuna del movimiento transformador, Tabasco.

‘’Nosotros queremos que el pueblo de México conserve y profundice sus derechos, porque la educación pública no es una mercancía, no es un privilegio, es un derecho del pueblo de México consagrado en el tercero constitucional (…) Para nosotros el acceso a la salud no es una mercancía, no es un privilegio, es un derecho consagrado en el cuarto constitucional’’, destacó.

En el encuentro con militantes y simpatizantes de Cárdenas, Tabasco, Claudia Sheinbaum y Mario Delgado, presidente nacional de Morena, hicieron entrega de la constancia de registro como precandidato único a la gubernatura de Tabasco a Javier May, quien señaló que, desde este estado se trabajará sin divisiones a favor de la continuidad de la Transformación en todo el país.

‘’En Tabasco hay completa unidad, en Tabasco todas y todos la respaldamos, en Tabasco vamos con usted’’, aseveró.

Señaló que la consolidación de la 4T significa seguir con los programas sociales y las mejores obras de infraestructura que se han visto hasta el momento, pero además aseguró que el siguiente piso de la Transformación significa evitar el regreso de los gobiernos corruptos y de privilegios.