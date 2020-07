La travesía de quienes adquieren tanques de oxígeno

900 pesos diarios sale rellenar el tanque que dura a lo mucho 12 horas

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Quienes tienen a familiares enfermos de COVID-19 en sus hogares o de otra enfermedad respiratoria viven una travesía para poder adquirir tanques de oxígeno, pero quienes ya lo tienen, todos los días acuden a rellenarlos gastando (mínimo) 900 pesos diarios y llegando desde las 5 de la mañana para alcanzar a ser atendidos.

Ante la falta de espacios en clínicas COVID, familias optan por adquirir sus propios tanques de oxígeno y mantener a sus seres queridos en sus hogares, sin embargo, hoy en día la adquisición de éstos es un fuerte golpe a sus bolsillos, pues cada tanque llega a costar hasta 20 mil pesos, pero debido a la escacez, su adquisición puede demorar hasta ocho semanas -si se compra en tiendas certificadas-.

Hugo Vázquez Alfonso, hace un mes tenía a su padre delicado de salud por las complicaciones que el COVID-19 le generó, lamentablemente su padre perdió la vida pues, aunque su familia hizo lo que pudo, la falta de espacios en los hospitales le impidieron recibir atención médica y por lo tanto fue atendido en su hogar, pero debido al elevado costo y a lo poco que duraba el oxígeno, éste fue insuficiente y perdió la vida.

“Mi papá hace 15 días falleció por causa del oxígeno que no fue suficiente, quisimos internarlo en la clínica del campo de Venustiano Carranza, no encontramos espacio porque no había oxígeno ni camas, igual en el Poliforum, nos tuvimos que regresar a la casa”, dijo Hugo Vázquez.

Quienes ya cuentan con el tanque aseguran que, para rellenarlo, el costo para los más pequeños (tanque de oxígeno portátil) va desde los 900 pesos, oxígeno que dura de tres horas y media hasta 12 horas (depende del tamaño y litros que se adquieran), por lo tanto, todos los días deben ser llenados nuevamente.

“Vengo a las 5:00 de la mañana para hacer cola y lo entregan a las 6:00 de la tarde y mi paciente tiene que aguantar esas horas a como dé lugar”, dijo Mario Hernández, usuario.

Sin embargo, al acudir a la única tienda presencial en Tuxtla Gutiérrez para la compra o llenado de oxígeno, deben realizar largas filas o hacer cita, y algunos –como a don Mario- cuando finalmente son atendidos, se les notifica alguna irregularidad y la preocupación por la salud de su familiar, crece.

“Dicen que necesita mantenimiento, nos lo acaba de prestar un familiar y necesita el mantenimiento y 300, 400 pesos cuesta, pero no lo entregan ahorita sino dentro de 30, 40 días, ahorita nos urge”. Esta es la travesía que pasan las personas con familiares enfermos todos los días.