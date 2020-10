Las claves de la elección presidencial / Claudia Corichi

Ayer, en el marco de contienda electoral por la presidencia de Estados Unidos, fue el primero de tres debates. Más allá del resultado, es importante aclar que tanto Trump como Biden tienen oportunidad de convencer al grupo de los llamados “indecisos” que, paradójicamente, podrían ser quienes decidan el resultado de la elección el 3 de noviembre.

En los próximos debates —15 de octubre en Miami, y 22 de octubre en Nashville, además del debate por la vicepresidencia el 7 de octubre en Salt Lake City—, y quizá el resto del año, los electores seguirán hablando de la pandemia que no cesa (205,000 mil muertos), la crisis económica y las manifestaciones violentas contra el racismo (black lives matter).

Otros tres asuntos controversiales de la última semana que podrían incidir en las preferencias del electorado son la nominación de la jueza conservadora Amy Coney Barrett para sustituir a la recientemente fallecida Ruth Bader Ginsburg, magistrada icónica que hizo historia por su lucha feminista; la evasión fiscal de Trump, que de acuerdo con el The New York Times sólo pagó 750 dólares de impuestos en 2016 y 2017; y la negativa de Biden a someterse a una prueba antidopaje.

Hay que destacar es que la ventaja que dan las encuestas a Biden sobre Trump (entre 5 y 10 puntos, Real Clear Politics) a nivel nacional, no es una garantía. Recordemos que la elección presidencial en Estados Unidos no la gana quien obtiene más votos ciudadanos, sino quien obtiene al menos 270 votos, de un total de 538, del Colegio Electoral (votos electorales). Así pues, la contienda se centrará en los llamados Estados “clave” que son aquellos que tiene dos características: gran cantidad de votos electorales (VE) y elecciones históricamente cerradas. En esa categoría entran California (55 VE), Texas (38 VE), Nueva York (29 VE) y Florida (29 VE).

Por ahora, de acuerdo con los sondeos, la contienda está muy cerrada en Florida (Trump 51% y Biden 47% de las preferencias electorales) y en Texas (Trump 46%, Biden 43%); pero Biden lleva clara ventaja en Nueva York y California (60 por ciento de las preferencias). Veremos como llegan al segundo debate.

No olvidemos otros temas en los cuales Trump ha optado por su clásico estilo de confrontación: el conflicto comercial y político con China por buscar que TikTok sea administrada por una empresa norteamericana; y el pleito con los gobernadores demócratas a causa de los incendios forestales.