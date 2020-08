“Las flores que arrancas”, documental sobre feminicidios en Chiapas

Yamili Trejo, Patricia Sánchez y María Demeza, relatan desde su posición cómo ha sido la lucha para evidenciar los casos de feminicidios en la entidad

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Las Flores que Arrancas, es un documental de Claudia Estrada que narra tres historias de mujeres que hablan sobre los feminicidios en la entidad chiapaneca y la lucha social que han emprendido para pedir un alto a la violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes.

El Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas documentó que al menos 199 muertes violentas de mujeres se registraron durante el 2019, de las cuales, 84 fueron considerados como feminicidios.

Yamili Trejo, Patricia Sánchez y María Demeza, relatan desde su posición cómo ha sido la lucha para evidenciar los casos de feminicidios en la entidad chiapaneca, su lucha para la obtención de justicia y el mensaje que emiten a la población para que no se olviden las muertes violentas ejercidas en contra de las mujeres y, sobre todo, fomentar el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres, sobre todo en comunidades indígenas.

Yamili Trejo, madre de Yuri Lizeth Méndez Trejo, relata la historia que ha pasado desde que su hija fue asesinada por dos de sus amigos en 2016 y con ello, su lucha para la obtención de justicia.

“Me quedé atorada en la llamada telefónica, en donde me avisan que mi hija está muerta, no he podido superarlo, creo que va a ser algo que no voy a poder superar”, expresa.

María Demeza, activista indígena de Bachajón, relata el maltrato que durante años han sufrido mujeres indígenas además de no ser tomadas en cuenta, también son violentadas física y psicológicamente.

“Me gusto el nombre que dice; defensoría de la mujer y de la infancia, entendí esa frase, defender a mis compañeras mujeres, a los niños indígenas, porque en nuestra comunidad, tienen muy bajo a las mujeres, siempre nos dicen que la mujer no tiene valor, no tiene derecho”.

Patricia Sánchez, activista y promotora de los derechos sexuales y reproductivos habla de la poca atención que se da en la entidad chiapaneca a los feminicidios, pues a pesar de haberse instalado la Alerta de Violencia de Género en 2016, los casos de feminicidios y violencia de género no cesan.

“Si a ti te matan, sales en el periódico, eres una estadística más y ya, se te olvida, no se te hace justicia, tu agresor puede estar libre porque no hay sentencia realmente memorables para víctimas de feminicidio” … ¿cuándo, las mujeres y los derechos de las mujeres y la seguridad y calidad de vida para mujeres y niñas de este país va a ser prioridad para el país”, cuestionó.

Este documental, se puede ver accediendo a la plataforma https://www.filminlatino.mx/ y pagando una cuota para ello, pues es parte del festival “Ecos de la ausencia”.