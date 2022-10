Las mujeres emprendedoras en México: retos que les impiden crecer

6 de cada 10 mujeres consideran que la falta de financiamiento es el principal reto para abrir, operar y crecer sus negocios, de acuerdo con el IMCO

Lucero Natarén / Aquínoticias

Las mujeres emprendedoras enfrentan muchos retos para poder salir adelante, pues incluso la formalidad no garantiza el éxito, además de que el financiamiento es todo un odisea, pues, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), seis de cada 10 mujeres consideran que la falta de financiamiento es el principal reto para abrir, operar y hacer crecer sus negocios.

De acuerdo con una encuesta realizada a 2 mil 201 mujeres por el (IMCO) en alianza con el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME), con el objetivo de conocer mejor las características de su actividad económica, el tiempo que dedican a ella, y las barreras que enfrentan para abrir y hacer crecer sus negocios se encontró que: las mujeres cercanas al CCME tienden a operar en la formalidad, pero requieren mayor tiempo disponible y financiamiento para incrementar su nivel de ventas.

Y no solo eso, otros de los datos visibilizados son:

Aunque la mayoría de las mujeres cercanas al CCME operan en la formalidad, no se constituyen como empresas. 93 por ciento de las empresarias y 50 por ciento de las trabajadoras por cuenta propia que respondieron están registradas ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT). La mayoría de ellas está bajo el régimen de persona física con actividad empresarial.

Por otro lado, en lo que respecta a mayores ingresos para los negocios formales: 33 por ciento de los negocios formales tienen ventas mayores a 50 mil pesos mensuales; en el caso de los negocios informales la proporción cae a 4 por ciento.

Esto deja claro que la formalidad de un negocio no garantiza que sus colaboradores también lo sean. Ya que 69 por ciento de los negocios que están registrados ante el SAT no tienen a la totalidad de sus colaboradores dados de alta ante el IMSS.

Y además, en el trabajo no remunerado: Las mujeres que dedican menos tiempo al trabajo no remunerado tienden a generar mayores ingresos. Mientras que 56 por ciento de las mujeres que no realizan actividades del hogar y de cuidados reportan ventas de más de 200 mil pesos al mes, la cifra cae a 28 por ciento para aquellas que sí las ejecutan.

El IMCO señala que “Apoyar a las mujeres y sus negocios es una vía para que alcancen autonomía económica e incrementen los ingresos de sus hogares. Contar con estadísticas que permitan analizar a los negocios con perspectiva de género son clave para profundizar en las necesidades de las empresarias y diseñar e implementar acciones que las atiendan”.