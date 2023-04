Las políticas ambientales no bastan para enfrentar los retos ambientales: Sheinbaum

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, participó en la Cumbre de Ciudades de las Américas en Denver, Estados Unidos, que reúne, del 26 al 28 de abril, a 150 alcaldesas y alcaldes del continente americano

Aquínoticias Staff

Claudia Sheinbaum Pardo presentó los programas exitosos en materia de movilidad y cambio climático que se impulsan en su gestión, durante la Cumbre de Ciudades de las Américas, en Denver, Colorado en Estados Unidos, que reúne, del 26 al 28 de abril, a 150 alcaldesas y alcaldes del continente americano, a fin de promover la cooperación regional en diversos temas.

En este marco, dijo que estos desafíos se enfrentan con el optimismo de que otra realidad y otro mundo es posible, “siempre y cuando no olvidemos que los retos ambientales no se enfrentan solo con políticas ambientales, sino con la visión de que el desarrollo humano –ojo, dije desarrollo y no crecimiento económico– la justicia social y ambiental siempre van de la mano”, explicó.

Destacó que, “la paz y el desarrollo libre de carbón, se construye con desarrollo científico y técnico, pero sin olvidar, sin olvidar nunca, la ampliación y la garantía de los derechos sociales y humanos”.

Como científica y como política, afirmó, “creo en la responsabilidad con los pueblos que nos han elegido para construir bienestar para los que menos tienen, un mundo mejor, es posible”, dijo Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum detalló que en la Ciudad de México se tiene un programa muy agresivo de electromovilidad en el transporte público con los dos teleféricos urbanos más grandes del mundo; Trolebuses, “una obra con 11 estaciones de infraestructura única en el mundo”; Metrobús, “con una línea totalmente eléctrica, la única línea BRT eléctrica en todo el mundo”; así como 250 kilómetros de ciclovías.

Además de 16 parques nuevos con cerca de 200 hectáreas en zonas donde antes no había espacios públicos; saneamiento de cuerpos de agua y construcción de humedales; y 35 millones de árboles y plantas sembradas con lo cual han regresado a la ciudad 60 especies de aves migratorias.

Señaló que parte de los graves problemas de las ciudades del continente americano, es que crecieron no solamente con una desigualdad económica, sino social y territorial; y la única manera de disminuir las desigualdades es invirtiendo donde históricamente no se ha invertido, señaló Sheinbaum.

Finalmente, sostuvo que, la nueva visión de las ciudades, no puede ser exclusivamente una visión que tenga que ver con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o con disminuir contaminantes locales; tiene que ver, necesariamente, con el desarrollo sustentable.

“Es posible hacerlo y es posible así, generar mejores condiciones de vida para todos los habitantes de las ciudades de nuestro continente”, puntualizó.