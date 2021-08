Las segundas veces pueden ser mejores

Leer algún libro, escuchar algún podcast o ver alguna serie por segunda vez puede llegar a ser igual o más satisfactorio

Sandra de los Santos / Aquínoticias

La primera vez el contenido nos impacta o nos sorprende, descubrimos que algo nos agrada o por el contrario no nos gusta. Las segundas veces el impacto ya no es el mismo, pero eso no quiere decir que no se disfrute.

Las y los niños acostumbran ver una película animada o un mismo capítulo una y otra vez, las personas adultas suelen quejarse de ello y tienden a decir “es que no se cansa de ver (inserte acá la película)”. Lo que sucede es que descubren cosas nuevas cada vez que lo ven o lo disfrutan de manera distinta, esto también nos sucede a las personas adultas.

Los libros que más he leído son: Pedro Páramo de Juan Rulfo, Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez y Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. He perdido la cuenta cuántas veces los he repasado, en todas ellas los he disfrutado, descubierto algo en particular, entendido más a un personaje.

Los encuentros que tenemos con las expresiones artísticas o mediáticas tienen que ver con el contenido en sí mismo, pero también está íntimamente ligados al contexto de quien lo consume.

Si leemos Pedro Páramo en los primeros días de noviembre nos sabrá distinto que en plena primavera. La primera vez que leí Orgullo y Prejuicio fue a los 13 años y el feminismo era una palabra que no me decía gran cosa, lo que vi fue una historia de amor, y ahora, cada hija Bennet la veo distinta. No es lo mismo ver el musical “Mentiras” cuando se ha padecido de un engaño amoroso que cuando se no se tiene esa experiencia. Mi punto es que todo suma o resta al contexto para que una obra nos guste o no.

En esto pensaba cuando veía por tercera vez la serie británica “Downton Abby”, la cual he disfrutado cada vez que la veo, aunque mis personajes favoritos siguen siendo los mismos.

Si en estos momentos pandémicos tiene la posibilidad de repetir algún contenido que ya había consumido, dese la oportunidad, las segundas veces pueden ser mejores.