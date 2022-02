Le puede dar COVID-19 a tu mascota: si pasa, probablemente tú lo infectaste y no al revés

Actualmente no existe evidencia científica que avale el contagio de animal a persona, aunque sí existe certeza que los perros y gatos son susceptibles a enfermar por SARS-CoV-2

Lucero Natarén / Aquínoticias

Cuando se habla del coronavirus se refiere a toda una familia del virus y puede afectar a diferentes especies. A los seres humanos, en específico, les perjudica el SARS-CoV-2, pero también se han visto afectados los animales, afirmó la académica del Laboratorio de Virología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnista de la Universidad Nacional Autónoma de México, Erika Hernández.

Al ser los animales susceptibles al COVID-19, existe la creencia que pueden ser causantes de contagios, sin embargo, de acuerdo con la especialista, no existe evidencia científica que afirme que los animales transmiten el SARS-CoV-2, “sin embargo, es de suma importancia continuar con el monitoreo de aquellos propensos a esta enfermedad, pues la presencia de la COVID-19 en ellos podría generar la aparición de nuevas variantes virales”.

“Los primeros reportes indican que perros y gatos fueron las primeras mascotas afectadas por SARS-CoV-2. Recientemente en Staten Island, Estados Unidos, un estudio reveló que ciervos cola blanca estaban infectados con la variante ómicron, la cual fue transmitida de un humano a un animal y posteriormente entre animales, y no al contrario”.

La especialista destacó que actualmente se han desarrollado de manera experimental vacunas de uso emergente para perros y gatos, las cuales han demostrado ser eficaces, no obstante, hasta ahora no está justificado su uso, ya que, como se había mencionado, no existe evidencia de transmisión de COVID-19 a los humanos.

La pandemia, aseveró, trajo como reflexión que los seres humanos no son los únicos que viven en este planeta y que también es necesario tomar medidas que eviten la invasión de ecosistemas.