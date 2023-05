Ley 3 de 3, un paso para erradicar violencia contra la mujer: Willy Ochoa

El chiapaneco celebró que los hombres que sean deudores de pensión alimentaria o hayan ejercido violencia contra la mujer no podrán registrarse como candidatos a ningún cargo de elección popular, ni podrán ser nombrados para empleo, cargo o comisión en el servicio público

Aquínoticias Staff

Tras ascender a rango constitucional de la ley 3 de 3 contra la violencia hacia la mujer, Willy Ochoa aseguró que esto es un firme paso hacia la erradicación de la violencia “Al no permitir que un político acceda a un cargo político debido a su historial de violencia, se envía un mensaje claro de que estas acciones son inaceptables y llevan consecuencias, esta ley tiene como objetivo impulsar el derecho de una vida libre de violencia para las mujeres dentro de los cargos públicos”.

Ochoa Gallegos espera que de ahora en adelante los ciudadanos contemos con autoridades responsables y aquellos que no cumplan con estos requisitos no puedan ni deban representar a nuestro Estado. «Chiapas debe poner el ejemplo y construirse como una sociedad basada en principios y derechos, ya no más agresores sexuales, deudores de pensión alimentaria o quienes hayan ejercido violencia familiar y los que están, sea su último cargo a ocupar», afirmó.

Finalmente, Ochoa Gallegos llamó a la sociedad a unirse a esta lucha contra la violencia de género y exigir un cambio real en nuestras instituciones. «Hagamos valer los derechos de las mujeres y construyamos un futuro donde la igualdad y el respeto sean la norma», concluyó.