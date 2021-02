Ley de Amnistía, una oportunidad para muchos chiapanecos

En Chiapas, existen 141 peticiones realizadas, entre los solicitantes se encuentran mujeres e indígenas

Lucero Natarén / Aquínoticias

La titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación federal, Paulina Téllez Martínez, señaló este jueves 4 de febrero que han recibido mil 115 casos de Amnistía en el país, de los cuales el 15.5 por ciento son de mujeres y 6 por ciento de personas indígenas.

De Chiapas han recibido alrededor de 141 peticiones de amnistía, siendo el tercer estado con más solicitudes; Sinaloa ocupa el primer lugar con 183, Baja California la segunda posición con 158, San Luis Potosí con 61, mientras que en la quinta posición se encuentra el estado de Guerrero con 52 solicitudes.

“Quiero dar cuenta que hemos recibido mil 115 solicitudes de las cuales 942 son hombres, 173 son mujeres; de esos casos, son 67 indígenas. Además, de los casos que hemos recibido, 760 son delitos contra la salud; de los mil 115 que están en dictamen, podemos comentar que 175 ya son delitos que no proceden y 769 estamos en espera de información”.

Cabe destacar que los casos donde puede aplicar la amnistía son: interrupción del embarazo, personas indígenas que no contaron con un intérprete o defensa que hablara su lengua, robo sin violencia con pena menor a cuatro años y la sedición, así como invitar, instigar o incitar a la comisión de delitos en cuestiones políticas. Con respecto a lo anterior, la titular reveló que en Chiapas no cuenta con un padrón de intérpretes de lenguas indígenas.

Pese a la oportunidad que significa para muchas personas el poder contar con la Ley de Amnistía, la cual permite la posibilidad de liberación para quienes no cometieron delitos graves y que están en extrema vulnerabilidad, algunas peticiones no pueden proceder porque carecen de la suficiente información para analizar sus casos. En este tenor la titular de Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia explicó:

“Cuando nos mandan su solicitud de amnistía a veces no nos ponen su número de expediente, solo nos ponen su nombre, ‘quiero amnistía’, pero no nos dan más información; a veces sólo nos ponen ‘estoy en este centro penitenciario’, no nos ponen bajo qué delito piden la amnistía, entonces se tiene que empezar un trabajo de investigación”.

Abundó que es muy importante que en la solicitud que se envíe se pongan datos de contacto, bajo qué delito piden amnistía y el número de expediente. Reconoció que en tiempos de pandemia les ha sido un poco más difícil revisar estas solicitudes por los cierres de los poderes judiciales y las guardias que han existido en las diferentes autoridades a las que piden información.

Por otro lado, señaló que, al igual que otros 13 países de Iberoamérica, México se ha unido al esfuerzo de realizar preliberaciones en centros penitenciarios, ocurriendo desde abril de 2020 a enero de 2021, 3 mil 322 preliberaciones.

Para generar las condiciones necesarias para que estas ocurrieran, la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia indicó que elaboró una guía de preliberaciones por COVID-19, que fue enviada a todos los centros penitenciarios estatales del país.

Para concluir Téllez Martínez afirmó que de requerirse este recurso de justicia se puede enviar una solicitud al correo amnistia@segob.gob.mx, la cual puede ser requisitada por la persona interesada, quienes tengan relación de parentesco, organismos públicos defensores de Derechos Humanos e incluso el representante legal.