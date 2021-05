Llama antropóloga Marcela Lagarde a recuperar la agenda feminista en este proceso electoral

La académica y una de las impulsoras de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia dijo que en lo va del proceso electoral 2021, 14 mujeres han sido asesinadas mientras que el resto sigue padeciendo violencia política

Aline Espinosa Gutiérrez / Cimac Noticias

Ciudad de México. La antropóloga feminista Marcela Lagarde y de los Ríos, llamó a que en este proceso electoral se recupere la agenda feminista y se realice un diagnóstico en cada entidad federativa para saber en qué situación de género se encuentran y así visibilizar qué se necesita impulsar para mejorar la vida de las mujeres, promover la participación de ellas y seguir trabajando a favor de sus Derechos Humanos.

Al participar en la conferencia virtual “La política desde el feminismo”, la académica y una de las impulsoras de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Vida Libre de Violencia, dijo que en lo va del proceso electoral 2021, 14 mujeres han sido asesinadas mientras que el resto sigue padeciendo violencia política: amenazas de muerte, difusión de imágenes íntimas o descalificación de sus logros por razones de género, lo que repercute en que ellas puedan ejercer sus derechos político electorales y en que exista un México más igualitario.

Explicó que el hecho de que haya más mujeres presentes en la política es que luego de casi 10 años, la violencia política fue reconocida en las leyes mexicanas gracias a que se logró un consenso plural entre mujeres de todos los partidos políticos en la Cámara de Diputados y en el Senado. Esto también nombró la violencia cibernética que ellas enfrentan, que ha sido mayor en lo que va de la pandemia.

Por ello, dijo, las mujeres que son candidatas deben plantearse cosas comunes que fomenten una agenda política con perspectiva de género, que busque la gobernanza democrática y que erradique los obstáculos para las indígenas, migrantes y afromexicanas.

“Tenemos que participar sabiendo que este proceso electoral es en el que se han puesto en movimiento miles y miles de cargos que van a ser ocupados por personas, producto de las elecciones. Es la primera vez que va a haber 21 mil cambios, desde gobernadores hasta presidentes municipales”, expresó.

Resaltó que es necesario que la población considere que estas elecciones son un gran oportunidad para que las mujeres lleguen a los espacios de la toma de decisiones con las garantías suficientes que les permitan desarrollar sus propuestas y la política y así eliminar el machismo de la política, que impulsa una cultura patriarcal, misógina y de agravio continuo hacia las mujeres.

Ante ello, recalcó que en estos cambios de elección es indispensable cuidar la paridad de género y llamó a que las ciudadanas voten este 6 de junio, ya que este derecho se defiende al ejercerlo, abre la posibilidad que más mujeres puedan participar en la política y es significado de la herencia que generaciones pasadas les dejaron tras esforzarse durante años por ser reconocidas como iguales en el país.

Un antecede histórico de ello, recordó, es el Congreso Feminista de Yucatán, realizado en 1916 donde mujeres que se autonombraron feministas se reunieron para crear una agenda feminista y así continuar exigiendo que ellas pudieran votar. Cuestión que demandaron desde el siglo XIX, a través de distintos movimientos sociales.

Este y otros hechos históricos, añadió, es necesario recordar en la sociedad porque demuestran cómo se logró el voto para las mujeres y la importancia de que ellas lo ejerzan. “Este derecho demuestra los anhelos de las mujeres de participar en la política. “Ellas aspiraban no sólo a representar, sino también a conducir, a gobernar, a dirigir la República para que ésta fuera plural y democrática. La democracia debe incluir a las mujeres, si no, no puede existir”.

Resaltó entonces que el feminismo no es algo reciente en el país, sino que tiene más de siglo y medio insistiendo por el reconocimiento de diversos derechos de las mujeres, por ello -dijo- sería necesario que se reimprima la agenda feminista que elaboraron las mujeres de este Congreso para que la población mexicana se informe de que existe un trabajo continuo por enfrentar las problemáticas profundas que rodean a las mueres.

Concluyó que es necesario que la sociedad civil, en particular los partidos políticos, garanticen que las mujeres participen de forma segura en las elecciones y trabajen para evidenciar dónde están los riesgos para ellas, ya que es su obligación impulsar la equidad y justicia en el proceso electoral.

En el evento realizado con el fin de discutir cómo garantizar la democracia en el próximo proceso electoral del 6 de junio considerado como el más grande de la historia de México y en el que se elegirán más de 500 cargos de elección federal y 19 mil 915 de carácter local, entre ellos 15 gubernaturas, 30 congresos locales y mil 249 presidencias municipales o alcaldías, participaron también el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Bernando Rodriguez; el rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Eduardo Bautista y la titular de la defensoría de la UABJO, Yarib Hernández.