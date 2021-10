Llama IMSS a alcaldes y líderes a fortalecer vacunación contra COVID-19 en Chiapas

El titular del Seguro Social, Zoé Robledo, comentó en gira por Ocosingo que se abre una oportunidad de trabajar en conjunto para avanzar en la inmunización

Aquínoticias Staff

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, llamó desde los Altos y Ocosingo a las autoridades municipales entrantes en Chiapas y a líderes de organizaciones sociales a trabajar en coordinación, a fin de reforzar el Plan de Vacunación contra COVID-19, en beneficio de las chiapanecas y chiapanecos.

Zoé Robledo y diversas autoridades municipales de Ocosingo se reunieron este jueves con líderes de organizaciones, ejidos y comités en donde se manifestó la disposición de unir fuerzas, a fin de sensibilizar a la gente sobre la importancia que tiene la inmunización.

En reunión en la Asociación Ganadera Local de Ocosingo, el director general del IMSS invitó a los líderes de diversas organizaciones a sumarse a este esfuerzo, ya que este municipio es el más rezagado en la inmunización al interior del estado.

“Hoy yo se los digo, en el Seguro Social y en todo el Sistema de Salud las personas que están hospitalizadas, que están graves, son las que no se habían vacunado”, dijo.

Subrayó que la inmunización contra el virus del SARS-CoV-2 es lo correcto, “lo más noble, lo más solidario y más fraternal” que se pueda hacer.

“Si no se han vacunado, vacúnense, si conocen gente que no se han vacunado, díganles por qué no lo han hecho, porque esta es una enfermedad que ha causado mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha muerte y ya queremos salir de eso”, expresó.

Señaló que en todas las Unidades Médicas Rurales y en las 23 clínicas del Seguro Social ya se encuentran las dosis del fármaco listas para su aplicación por parte de personal de salud, sólo falta que la población se acerque, conozca y tenga la información sobre la inmunización contra el COVID-19.

“Estoy seguro que a las próximas generaciones les vamos a poder decir dentro de muchos años que nosotros sí estábamos colaborando para mejorar la salud de todo el pueblo de Ocosingo y de todo Chiapas”, agregó.

Durante el encuentro con el presidente municipal de Ocosingo y líderes de organizaciones de la región, asistieron por parte del IMSS: doctor Enrique Leobardo Ureña Bogarín, titular de la Oficina de Representación y coordinador de la Estrategia Operativa de la Política Nacional de Vacunación en el estado de Chiapas; doctora Gisela Lara Saldaña, titular de la Unidad del Programa IMSS-BIENESTAR; Bárbara Mañón Campos, supervisora de Acción comunitaria IMSS-BIENESTAR y responsable de la vacunación de correcaminos en el Distrito IX.

Mesa de Seguridad en San Cristóbal de Las Casas

Previamente, el director del Seguro Social participó en la mesa de seguridad en San Cristóbal de Las Casas, donde invitó a los presidentes municipales del estado a comprometerse con el proceso de vacunación y reducir los niveles de rezago.

“Hoy es el momento de hacer de ese liderazgo, de ese ejercicio del poder público en el nivel municipal, un espacio virtuoso a favor de la de la salud”, añadió.

Subrayó la importancia de sensibilizar a la población para evitar brotes del virus del SARS-CoV-2 y que se continúe el trabajo para mejorar la atención y los servicios de salud, que siempre haya médicos y especialistas al servicio de la población.