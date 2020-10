Llama Olga Sánchez Cordero a feministas a no rendirse

Aunque las mujeres tienen el derecho a votar y ser votadas, su participación en los ámbitos de decisión sigue siendo escasa, por eso aseguró que la lucha feminista “sigue siendo legítima y profundamente necesaria

Anayeli García Martínez / Cimac Noticias

Ciudad de México. La primera mujer en México en estar al frente de la Secretaría de Gobernación (Segob), la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, afirmó que aunque las mujeres tienen el derecho a votar y ser votadas, su participación en los ámbitos de decisión sigue siendo escasa, por eso aseguró que la lucha feminista “sigue siendo legítima y profundamente necesaria”.

En una conversación virtual con la historiadora Patricia Galeana, que se realizó este martes como parte de la conmemoración del aniversario del derecho al voto de las mujeres, Sánchez Cordero dijo que en el país apenas hemos dado los primeros pasos para que la democracia sea verdaderamente incluyente.

Destacada por haber ocupado cargos en los tres poderes del Estado: fue notaria, magistrada, ministra, senadora y ahora titular de la Segob, la funcionaria habló de los movimientos feministas, atacado en reiteradas ocasiones por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y señaló que las mujeres han posicionado temas importantes como el derecho al aborto y a una vida libre de violencia.

Consideró que lo mas importante de estos movimientos de mujeres es que constantemente buscan ser incluyentes y representar a todas, especialmente a aquellas que históricamente no tienen representación política como las más pobres, las migrantes y las indígenas.

“Yo siempre he sostenido que la lucha feminista o las luchas feministas, son las luchas de mi propia vida. Durante mi carrera como abogada, como profesora, como notaria, como ministra de la Corte y ahora como secretaria de Gobernación he defendido estas causas feministas y lo seguiré haciendo. Me identifico como tal y yo misma he participado en las protestas junto con mis compañeras de lucha”.

En su discurso, la secretaria de Estado llamó a las mujeres jóvenes a no rendirse en su lucha. ” Creo que las mujeres jóvenes que hoy toman (las protestas) el ser testigos de la lucha también están viviendo sus propias resistencias, diferentes a las que nosotras vivimos, pero que en el fondo tienen el mismo cariz de lucha en contra del machismo, que busca mantener a las mujeres rezagadas y alejadas de sus propios derechos”.

“Para mi ser la encargada de la política interior de México representa una oportunidad única para sentar el precedente que permita que cada vez mas mujeres ocupen puestos estratégicos en la toma de decisiones; para que en las décadas por venir cada vez sean más las mujeres encargadas, no solamente de la gobernabilidad al interior del territorio, sino en otras dependencias donde usualmente no vemos mujeres”.

Al ser cuestionada por la historiadora Patricia Galeana sobre los obstáculos en su carrera política y de funcionaria publica dijo que ella también ha vivido exclusión. Mencionó que en grupos donde fue la primera mujer los hombres se cerraron para que ella ni siquiera pudiera entrar al grupo, entonces su reto fue demostrar la capacidad de una mujer.

Explicó que en el actual gabinete, el primero en conformarse por mujeres y hombres, hay “temas de misoginia muy considerables”. “Es este sistema patriarcal” dijo y argumentó que la violencia está en todos los espacios, por ejemplo, en la Suprema Corte no se quiso discutir la paridad horizontal, para postular mujeres como presidentas municipales o el que trabajadores, y las universidades tardaron años en reconocer que existe la violencia sexual en el espacio educativo.