Llaman a empresas a sumarse a repartos equitativos de labor en el hogar

Una de cada cuatro mujeres deja su trabajo porque no dispone del tiempo para ello, ya que dedican 61 por ciento de las horas de un día a labores de cuidado no remuneradas , además, por cada tres horas que ellas destinan a estas tareas, los hombres emplean una hora

Aline Espinosa Gutiérrez / Cimac Noticias

Ciudad de México. La Alianza Global por los Cuidados llamó de manera urgente a que las empresas privadas se unan y trabajen en acciones que garanticen que los cuidados de la familia y del hogar sean repartidos equitativamente a fin de que las mujeres ejerzan su derecho al tiempo propio, posean autonomía económica, y mayor presencia en el campo laboral formal.

Al participar en el evento virtual “Alianza Global por los Cuidados: un llamado urgente a la acción”, especialistas en el tema explicaron que el cuidado de la familia y el hogar recae sobre las mujeres aún, lo que imposibilita que dispongan de tiempo para estudiar, cuidar de ellas mismas, incluso descansar, debido a ello sufren de mucho estrés y otras enfermedades.

Por estas razones, dijeron, es necesario que más empresas se unan a esta Alianza Global con el fin de que comiencen estrategias que impulsen el empoderamiento económico de las mujeres, la conciliación entre el trabajo remunerado y la responsabilidad de los cuidados y cambios de pensamiento en sus trabajadores acerca de los derechos de las ciudadanas al cuidado propio y al tiempo libre.

“La Alianza Global es un compromiso colectivo fundamental con el que buscamos una recuperación posCovid-19 con un enfoque inclusivo, donde la colaboración del sector privado es clave para el empoderamiento económico, liberando tiempo para que las mujeres se incorporen al mercado laboral formal”, agregó la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann.

Las y los especialistas señalaron que una de cada cuatro mujeres deja su trabajo porque no dispone del tiempo para ello, ya que dedican 61 por ciento de las horas de un día a labores de cuidado no remuneradas (lavar la ropa, cocinar, barrer, trapear), además, por cada tres horas que ellas destinan a estas tareas, los hombres emplean una hora. Estas cifras, dijeron, se agravaron con la llegada de la pandemia.

Asimismo, la representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres, Belén Sanz Luque dijo que las empresas privadas tienen que trabajar en una hoja de ruta que defina dónde están las brechas en las que deben avanzar en el tema de liderazgo de mujeres y en la igualdad de género, como desarrollar espacios laborales para la lactancia materna, apoyo psicológico, cuidados parentales. Esto mejorará el funcionamiento de las empresas.

Con ella coincidió la directora de Diversas e Inclusión en Creel, Valentina Villa quien afirmó que “debemos entender que no podemos crecer económicamente si no atendemos los verdaderos problemas como las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. En Creel hemos implantado políticas de igualdad y no discriminación que han impactado en el desarrollo”.

Con la Covid-19, detallaron las y los especialistas, muchas mujeres perdieron su seguridad económica, y algunas menores de edad tuvieron que dejar de estudiar para cargar con las tareas de cuidado no remuneradas porque sus padres o familiares enfermaron. Esta situación debe ser atendida de manera holística, en la que se involucre el Estado, las comunidades, el sector privado, y la sociedad.

“Es un hecho que el esquema tradicional en los hogares se han venido modificando, sin embargo, no ha sido así con las tareas que implican los cuidados, aún recaen en las mujeres. Esto significa un impacto negativo en su bienestar y desempeño profesional. Todo ello se traduce en un problema público”, declaró la directora Global de Impacto Social de Cemex y presidenta del Consejo Directivo de Pacto Mundial México, Marta Herrera.

Por su parte, la gerente de Comunicación Externa y Sostenibilidad de Sura Asset Management México, Patricia Hoyos Belmont, expresó que si los hombres participan más en los cuidados no remunerados, las mujeres tendrán más oportunidades de desarrollarse en el mercado laboral y así puedan ahorrar para su retiro, ya que ellas cotizan menos que los hombres en el sistema formal.

El poco avance, señalaron las y los especialistas, de que las mujeres lleguen espacios de poder o a dirigir empresas ha sido tan lento que de no unir esfuerzos pasarán otros 100 años sin que las ciudadanas puedan disponer de su derecho al tiempo propio. México es el cuatro país en el mundo en materia de representación política de las mujeres y tiene paridad en su poder legislativo, pero aún falta mucho por trabajar.

Por ejemplo, dijeron, en el sector privado no se ha conseguido esa paridad. Sólo 8 por ciento de las mexicanas se encuentran en puestos directivos mientras que la mayoría no tiene un salario digno, no cotizan en la seguridad social, entre otras cuestiones, por ello insistieron a que las empresas se sumen al objetivo de la Alianza Global.