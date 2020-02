Llega delincuencia de “importación” a Tuxtla

Ciudadanos han denunciado que presuntos colombianos han acudido a los fraccionamientos en el transcurso del día, amagan a los vigilantes, exigiéndoles información sobre las familias “acaudaladas”. Agraviados afirman que la administración encabezada por Carlos Orsoe Morales no ha realizado nada al respecto

Lucero Natarén / Aquínoticias

Los índices de violencia en Tuxtla Gutiérrez, según datos del Observatorio Ciudadano de Chiapas (OCCh) en lugar de disminuir estos han sobrepasado los niveles, en cuanto a extorsión, robo con violencia y robo a casa habitación, alcanzando “cifras en máximos históricos”, con números mayores a la nacional.

En la capital del estado, durante el periodo de octubre 2018 a septiembre de 2019, abarcando el primer año de gobierno municipal, encabezado por Carlos Orsoe Morales Vázquez, en casos de extorsión, Tuxtla superó en un 38.19 por ciento a la tasa nacional, con una tasa de 8.89 carpetas de investigación (por cada 100 mil habitantes).

En casos de robo con violencia, Tuxtla Gutiérrez registró una tasa de 318.08 carpetas de investigación, siendo mayor que la nacional. En robo a casa habitación, su tasa en carpetas fue casi el doble comparándolo con Tapachula (43.88 por ciento), mientras que la capital del estado alcanzó un 78.27 por ciento.

Ante los altos índices de violencia, ciudadanos han expresado que la administración de gobierno municipal ha preferido derrochar dinero en publicidad, pero no ha prestado mayor énfasis a lo que ocurre en Tuxtla Gutiérrez. Según testimonios, los robos a casa habitación en contra de los ciudadanos tuxtlecos, “viene en su mayoría a cometerse por foráneos”.

Ciudadanos han denunciado desde sus redes sociales que presuntos colombianos han acudido a los fraccionamientos en el transcurso del día, amagan a los vigilantes, exigiéndoles información sobre las familias “acaudaladas”, así como los horarios en los que estas no se encuentran en casa. Se habla que estos hechos se han registrado en fraccionamientos como el Moctezuma.

Los habitantes de estos fraccionamientos han optado por instalar video vigilancia e incluso, contratar seguridad privada, y otras medidas preventivas, ya que afirman: “El presidente municipal, Carlos Orsoe, no hace nada para frenar esta situación. Las patrullas en lugar de pasar en el día, estás sólo pasan por ciertos horarios de la madrugada, aun sabiendo que los robos se ejecutan en horarios matutinos”, expresó Francisco “N”, tuxtleco agraviado.

Con ello, solicitan a las autoridades que fortalezcan la seguridad en la capital del estado, para que disminuyan estos delitos cometidos en contra de la sociedad, incluyendo los casos más recientes perpetrados contra periodistas, en donde, aseguran, no hay garantías de mantener a salvo su integridad y desarrollar libremente su profesión.