Llegan al Congreso del Estado siete propuestas para la legalización del aborto en Chiapas

Sandra de los Santos / Aquínoticias

El tema de la legalización del aborto y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Chiapas fue el tema más abordado en el Parlamento Abierto de Mujeres y Niñas, que se realizó en el Congreso del Estado hace una semana.

Esto deja de manifiesto el interés que existe porque este tema sea abordado en el Congreso Local consideró María Alejandra Muñoz Ortiz, una de las parlamentarias.

A pesar que en diferentes estados ya se despenalizó el aborto, y existe una sentencia de la Corte sobre este tema, en Chiapas aún sigue sin tocarse en el Poder Legislativo Local.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la despenalización y/o legalización del aborto en Chiapas no están en la agenda legislativa, aunque esto no quiere decir que no se pueda abordar.

En el parlamento, bajo diferentes miradas, se abordó el tema. Susana Espinosa Sánchez habló de aborto y migración; Gabriela Sofia González Suárez participó con un discurso denominado “perspectiva de género en los movimientos migratorios del Estado de Chiapas”. Amairany Hernández Onofre comentó sobre el embarazo en adolescentes. Paola Nuriulú González abordó el tema de la salud sexual y reproductiva para mujeres y adolescentes. Rosa Patricia Sánchez Gutiérrez consideró que estar a favor del aborto es estar a favor de la vida. Nataly Heidy Solis Antonio aprovechó la tribuna para disertar un discurso sobre derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres.

Compartimos el discurso de la parlamentaria, María Alejandra Muñoz Ortiz.

La legalización del aborto en Chiapas: un avance necesario en los derechos de las mujeres y las niñas

El aborto libre y gratuito no es nuestra única plataforma de lucha. Esta demanda es simplemente una exigencia elemental. Si no se la toma en cuenta, el combate político no puede ni siquiera comenzar. Recuperar, reintegrar nuestro propio cuerpo constituye para nosotras, las mujeres, una necesidad vital. Simone de Beauvoir

Compañeras parlamentarias, diputadas y diputados presentes, soy Alejandra Muñoz y es para mí un honor tomar la palabra en este recinto para defender una de las dignas causas de la lucha de las mujeres.

Cuando hablamos de aborto hablamos de algo más que la interrupción del embarazo: hablamos de reconocer a las mujeres como sujetas de derecho y reconocer la autonomía de nuestros cuerpos y planes de vida; hablamos de que la maternidad no es obligatoria y de eliminar las violencias estructurales que nos recluyen únicamente a la crianza y la domesticidad, y que abonan al empobrecimiento femenino; hablamos de laicidad y de que las creencias religiosas y posturas personales no deben interferir en el acceso a los derechos de las mujeres y las niñas.

Hablar de aborto en nuestro estado, es hablar de que Chiapas tiene la tasa global de fecundidad más alta en todo el país, tasa que tiene una relación directamente proporcional al rezago en áreas como la salud y la educación.

Es hablar de que en nuestro estado el 21% de las mujeres que están siendo madres tienen menos de 20 años, incluidas niñas y adolescentes de entre 9 y 14 años.

Es hablar de que Chiapas es uno de los estados con mayor índice de defunciones maternas, de entre ellas el 16% corresponde a menores de 15 años.

Es hablar de mujeres chipanecas que interrumpen sus embarazos en las ciudades y en los pueblos con miedo y estigma, porque el no garantizar este derecho no reduce su incidencia, pero sí aumenta el riesgo de muerte y de complicaciones para las mujeres.

Es por todo lo anterior, y como parte del ejercicio de Parlamento abierto de las mujeres y niñas, organizado por la diputada Floralma Gómez Santis, a quien aplaudo y reconozco, que me permito hacerles llegar la siguiente:

Iniciativa de proyecto de decreto por el que se reforman el artículo Cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; el capítulo Sexto del Código Penal; el artículo 49 de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las mujeres; y el artículo 183 de la Ley de Salud del Estado.

Hoy las mujeres que ocupan los puestos de toma de decisión tienen un compromiso por los derechos de todas, los que les fueron negados a nuestras abuelas, madres y hermanas. Hoy y frente a la historia, las legisladoras y legisladores de este Congreso, tienen que elegir entre estar del lado de la vida de las mujeres y las niñas o estar del lado de los que niegan derechos, de los que criminalizan a las mujeres y los que obligan a niñas y adolescentes a convertirse en madres sin estar preparadas para serlo.

La lucha por un aborto seguro y libre es la lucha de las mujeres por ser reconocidas como sujetas de derecho, por las maternidades libres y deseadas, el derecho a la salud pública y el de la autonomía de nuestros cuerpos; es por la vida y la dignidad de las mujeres y las niñas.

Aleeeeerta, Aleeeeerta, Alerta, Alerta que camina, la lucha feminista por América Latina, y tiemblen, y tiemblen los machistas, que América Latina será toda feminista.