Lo que debes hacer en caso de tener un billete dañado

El Banco de México presenta una guía que te ayudará a saber en qué circunstancias tus billetes pierden o no su valor

Aquínoticias Staff

El Banco de México (Banxico) presentó una guía para explicar cuándo sí y cuándo no un billete pierde su valor, pese a que esté roto, doblado, pintado o tenga otros daños. El banco central explica qué hay que hacer una revisión total de los elementos que lo conforman sin que importe su denominación.

En caso de billetes rotos:

Conservan su valor únicamente si son unidos con cinta transparente. En caso de usar cinta de aislar o canela, lo pierden.

Billetes incompletos:

Si la parte que falta es de un tamaño no mayor a una moneda de 10 pesos, aún vale; en caso contrario hay que verificar dos puntos:

Primero, no debe estar roto o tener alguna parte pegada.

Segundo, si hay una mutilación mayor, la parte que falta no puede exceder la mitad del billete que se tiene.

Billetes alterados:

Es cuando dos o más ejemplares fueron unidos para crear una pieza; de ser así, pierden su valor.

Billetes sucios, decolorados o despintados:

Estos no pierden su valor, por tanto, pueden ser intercambiados en el banco por otros nuevos.

Billetes con anotaciones o sellos:

1. Pierden su valor: si tienen algún mensaje político, comercial o religioso, además de dibujos impresos, frases o forma manuscrita indelebles.

2. Conservan su valor: si por el contrario, tienen dibujos o sellos que no sean políticos, comerciales o religiosos, además de que la pieza debe de estar en buen estado. También pueden intercambiarse en el banco.

Billetes con manchas:

Si la mancha no fue intencional, siguen valiendo, aunque esta sea de tinta, grasa, pintura, aceite o incluso sangre.

Billetes deformados:

Se verifica si valen o no, en caso de que estén muy arrugados y les falte alguna fracción.

En caso de querer intercambiarlos, Banxico recomienda hacerlo en una sucursal bancaria para que les sea devuelto y evaluado, aunque el proceso durar algunos días.