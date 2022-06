Los chiapanecos ya no tienen ni qué empeñar

Las casas de empeño en Chiapas no se han podido recuperar tras la pandemia

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Antes de la pandemia del COVID-19, existían 19 marcas agremiadas a la Asociación Chiapaneca de Casas de Empeño con más de 200 sucursales distribuidas en toda la entidad, pero tras la pandemia seis empresas han cerrado, permaneciendo 13 marcas con 113 establecimientos.

De estas 13 marcas, tres de ellas buscan conformarse como entidades financieras para otorgar créditos de manera directa.

Javier Ruiz Morales, presidente de la Asociación Chiapaneca de Casas de Empeño, dijo que en la entidad las Casas de Empeño generan una derrama de por lo menos 50 millones de pesos mensuales, no obstante, han tenido dificultades para recuperarse a dos años de la pandemia del COVID-19.

“No despega del todo, no sé, si se han dado cuenta que hay muchas casas de empeño que han cerrado, entonces realmente no ha habido una reactivación, al menos no para nosotros y podría pensarse que si, ya que todas las familias han tenido dificultades económicas, pero tampoco tienen para empeñar, no se refleja”, expuso Ruiz Morales.

Mencionó que, las computadoras personales nuevamente han vuelto dentro de los artículos que más empeñan, así como son electrónicos, electrodomésticos y herramientas de trabajo.

Actualmente acuden –en promedio- a una casa de empeño, entre 10 y 15 clientes a la semana, no obstante, en 2019 esta cantidad se duplicaba.