Estos son los colores del Sabinal

Estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Salazar realizaron una exposición fotográfica sobre el río Sabinal

Esta exposición, realizada por estudiantes de octavo cuatrimestre de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Salazar, busca hacer visible una realidad: el río Sabinal en Tuxtla Gutiérrez está vivo, esa es la historia que queremos contar mediante estás imágenes que muestran los diferentes colores de un lugar, que sigue respirando y resistiendo.

A pesar que lo vemos a diario en nuestros recorridos por la ciudad, realmente, no lo observamos. Muchas veces solo nos quejamos del río: “huele mal, está sucio, inunda algunas calles” son los comentarios que solemos escuchar. Todo eso es cierto, pero también que somos parte de ese problema. Lo que no vemos es que aún corre mucha vida por este afluente, es un refugio de fauna y flora, que nos recuerda en cada momento que las y los humanos no somos la única especie que vive en Tuxtla Gutiérrez.

Ojalá y estas fotografías logren mostrarles algo de lo que pudimos observar en tan solo un día, que nos dedicamos a caminar despacio por las márgenes de este río, que pudimos escuchar a un experto hablar sobre la importancia de la vida que hay en el Sabinal, que nos maravillamos -de diferentes maneras- al descubrir lo que pasa en el río y alrededor de él. Si en algo logramos contribuir a sensibilizar a las y los pobladores de Tuxtla Gutiérrez a ver este espacio desde otra mirada, y contribuir a su rescate, la exposición habrá valido la pena.

Participantes

Aguilar Portillo Daniel Osvaldo

Ballesteros Díaz William

Caballero Flores Diego Alejandro

Díaz Molina Dariana Monserrat

Guasti Gómez Michelle

Hipolito Juarez Luis Augusto

Jiménez Aguilar Teresa de Jesús

Maldonado González Fernando Ivan

Pineda Ovando Sergio Antonio

Sánchez Morales Emmanuel

Santiago Morales Saúl Azariel

Santiz Pérez José Luis

Tapia García Erik Armando

Agradecemos al biólogo Daniel Pineda Vera porque sin su sensibilidad y ánimo por compartir su conocimiento no hubiera sido posible esta exposición fotográfica