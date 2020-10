Los olvidados, población de la tercera edad en situación de calle

Durante la pandemia el tema de salud fue prioridad pero, la desigualdad es aún persistente

Sergio Morales / Aquínoticias

Parte 1

En diversas ciudades, pueblos y rancherías somos testigos de la situación compleja que muchos adultos viven, durante de la pandemia el tema de salud fue prioridad pero, la desigualdad es aún persistente. Por el estudio perfil sociodemográfico del Inegi 2014 México ha experimentado una profunda transformación demográfica, la estructura por edades de la población ha cambiado, pasando de una población predominantemente de menores de 15 años a una de jóvenes.

En el municipio de Ocozocoautla todos los días el señor Carmen Maza Pérez de 86 años esta en la esquina de la catedral sobre la calle central oriente y primera oriente sur, el es uno de los muchos adultos mayores en situación de calle que viven al día, de los centavos o comida que le regalan los transeúntes. El pide ayuda, así lo recalca, “ayuda pido para que yo viva” con dos hijos dice que lo abandonaron después de que estos se casaron.

Después que un golpe en la rodilla él ya no tiene fuerza en sus músculos menciona, además que ningún tipo de instancia gubernamental le ha ofrecido apoyo, “yo fui a la presidencia hace como un año, me dijeron que no hay paga, 20 pesos nada más me dieron”.

Estoy desde la mañana aquí como las 8 hasta las 2 de la tarde dice don Carmen, “a veces si se me junta, me dan de un peso o dos”. El señor menciona que esta agradecido, que junta su dinero incluso para su mototaxi, “hay gente buena, yo puedo caminar pero despacio y me duele mucho la rodilla”, con sus huaraches, mirada cansada, un sombrero roto don Carmen es parte de esta situación ante el olvido.

Por información del Inegi el perfil de los adultos mayores aborda los temas: población, fecundidad, mortalidad y migración interna e internacional, educación, características económicas, derechohabiencia y uso de servicios de salud dentro de otros temas. En el año de 1930 la población alcanzaba 16.6 millones de habitantes, el censo de 2010 registró 112.3 millones de habitantes en el país.

Según datos del panorama sociodemográfico de Chiapas 2015 en Chiapas la población total es de 5 217, 908 personas de las cuales la (PNEA) la población no económicamente activa la conforman 29.6 por ciento estudiantes, 10.5 por ciento personas en otras actividades no económicas, 54.6 por ciento personas dedicadas al hogar y sólo 1.9 por ciento jubilados o pensionados, es decir un porcentaje muy bajo recibe la retribución salarial.

Datos 2015