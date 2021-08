Los textiles como producto intelectual de las civilizaciones indígenas

Los pueblos indígenas tienen una serie de referentes de lenguaje ya sea en textiles, en lacas o en cerámica y, los textiles no se leen como códigos lineales, sino que son imágenes cargadas de simbolismo que se convierten en códigos de comunicación

El arte en el mundo indígena no se separa del conocimiento y hacer textiles es combinar este conocimiento a partir de la vista y de la reflexión, afirmó el investigador, profesor, promotor cultural y capacitador de procesos artesanales, Arturo Gómez Martínez, durante la conferencia magistral “Códigos comunicativos y lenguajes textiles”, que se realizó de manera virtual, durante la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales (FLIN) 2021, organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).

Al principio de su conferencia magistral, que moderó la directora general Adjunta de Coordinación del INALI, Alma Rosa Espíndola Galicia, el ponente indicó que los pueblos indígenas tienen una serie de referentes de lenguaje ya sea en textiles, en lacas o en cerámica y, aseguró, que los textiles no se leen como códigos lineales, sino que son imágenes cargadas de simbolismo que se convierten en códigos de comunicación.

Precisó que, en tierras frías, las texturas son gruesas, lo que no significa que sean burdas en el sentido despectivo, mientras que, en las regiones cálidas, “vamos a encontrar, bajo nuestra noción de calidad, telas verdaderamente increíbles, donde la hilatura se hace con malacate más delgado que un cabello, situación que las fábricas no logran hacer”.

El maestro Gómez Martínez, originario de Achichipic, pueblo nahua de la Huasteca en el estado de Veracruz, es antropólogo por la Universidad Veracruzana y maestro en historia y etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha sido catedrático en la Universidad Veracruzana y en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Agregó que los textiles, como códigos comunicativos, no son cualquier cosa, son productos intelectuales de las civilizaciones indígenas y no simples artesanías, “como despectivamente se les ha llamado así desde hace más de un siglo. Es una producción intelectual de los pueblos que no se ha terminado y aquí sigue”.

Gómez Martínez expuso que cada imagen en los textiles es referente del lenguaje, de tal manera que a los ojos de la gente le hace recordar una serie de mitologías y de narrativas de sus pueblos.

Durante su conferencia, el maestro dio una amplia y detallada explicación de los dibujos, los colores, y las imágenes que contienen los textiles, los cuales aseguró se encuentran en constante evolución, las personas interesadas podrán tener acceso a la conferencia magistral en https://site.inali.gob.mx/Micrositios/FLIN_2021/transmisiones_anteriores.html

En la FLIN, habrá alrededor de 75 actividades presenciales y virtuales, como conversatorios, conferencias magistrales, ciclo de presentaciones audiovisuales en lenguas indígenas, presentación de materiales, presentaciones artísticas, mesas de diálogo y presentaciones editoriales, entre otros.

Todas las actividades de la FLIN 2021 pueden seguirse a través del Facebook y YouTube del INALI, así como en la plataforma contigoenladistancia.cultura.gob.mx.