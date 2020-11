Mamás y papás no aceptarían enviar a clases presenciales a menores

Los estados que llegan al color verde en el semáforo de riesgo epidémico por COVID-19 ya están permitidas todas las actividades económicas y sociales; sin embargo, todas éstas deben llevarse a cabo con medidas de prevención

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La Secretaría de Salud federal informó, el pasado viernes 20 de noviembre, que Chiapas es la segunda entidad en pasar a color verde en el semáforo epidemiológico, con lo que se une a Campeche en esta condición.

En este color, las clases pueden retornar a la normalidad (presenciales), sin embargo, esta determinación la tomará cada Estado. Desde que Campeche alcanzó el color verde, se tomó la decisión de no retomar las clases presenciales por prevención; autoridades locales y federales acordaron seguir con los cursos a distancia en tanto los estados colindantes no bajaran sus casos positivos de COVID-19.

Chiapas podría manejarse en este mismo tenor, por lo que habrá que esperar en próximas horas o días las decisiones que tome el gobierno, sin embargo, al cuestionar a padres y madres si permitirían que sus hijos e hijas retornaran a clases presenciales, señalaron que no.

“No me importa si las clases en línea se han vuelto estresantes, que me tenga que dividir entre el trabajo y atender a mis hijos, si con eso, mis hijos no se están exponiendo, yo lo seguiré realizando. Yo tomaré la decisión de no enviarlos”, explicó José Gordillo, padre de dos niños que cursan segundo y cuarto de primaria.

“Es que los niños no van a respetar la distancia, salen a jugar y se quitarán el cubrebocas, entre ellos se van a compartir sus útiles e incluso la comida”, dijo Melisa Rodríguez, madre de un niño de ocho años.

Actividades

De acuerdo con las medidas presentadas por el Gobierno de México, en los estados que llegan al color verde en el semáforo de riesgo epidémico por COVID-19 ya están permitidas todas las actividades económicas y sociales; no obstante, todas éstas deben llevarse a cabo con medidas de prevención como sana distancia, uso de cubre bocas y el lavado constante de manos.